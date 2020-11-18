  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar Merkez Bankası'na odaklandı
Ekonomi

Dolar Merkez Bankası'na odaklandı

Yeni güne 7,70 liradan başlayan doların gözü Merkez Bankası'nın yarın alacağı faiz kararına çevrildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:06:00 -
Dolar Merkez Bankası'na odaklandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yarın açıklayacağı faiz kararı beklenirken, döviz kurlarında bu hafta geçen 2 haftaki kadar olmasa da dalgalanmalar yaşanıyor. Dün güne 7.69 liradan başlayan dolar/TL 7.78'e kadar çıktı ancak günü 7.70'den tamamladı.

Dolar yeni güne 7.70, Euro ise 9.15 liradan başladı.

Koronavirüs aşısıyla ilgili olumlu haberler gelse de dünyada artan vaka sayıları piyasaları tedirgin ediyor. Dün Avrupa'nın ardından Türkiye'de de yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı

Hollanda, Dağlık Karabağ Savaşı nedeni ile Türkiye ve Azerbaycan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.
ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda ateşke..
Savcı Sayan’dan, Ali Babacan’a tokat gibi cevap
Gündem

Savcı Sayan’dan, Ali Babacan’a tokat gibi cevap

Muhaliflerin gözdesi olmak için enteresan çıkışlara imza atan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın söylemine, Ağrı Belediye Başkanı Sav..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay