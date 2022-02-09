  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar kuruyla ilgili uzman isimden çarpıcı çıkış: Türkiye'deki elemanlarına haber veriyorlar! Saati geldiğinde...
Ekonomi

Dolar kuruyla ilgili uzman isimden çarpıcı çıkış: Türkiye'deki elemanlarına haber veriyorlar! Saati geldiğinde...

Siyaset Bilimci Bahadır Akkoyunlu, dolar kurunun ABD'yi yöneten küresel çete tarafından yapılan operasyonlarla yükseldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 10:38:00 - 2022-02-09 10:40:24
Dolar kuruyla ilgili uzman isimden çarpıcı çıkış: Türkiye'deki elemanlarına haber veriyorlar! Saati geldiğinde...

Siyaset Bilimci Bahadır Akkoyunlu, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BBN Türk kanalına konuk olan Bahadır Akkoyunlu, ABD Merkez Bankası'nın dünya genelindeki yerel paralara operasyon çektiğini öne sürdü.

Akkoyunlu yaptığı açıklamada, "FED, ABD'nin Merkez Bankası değildir. 8 ailenin kurduğu özel bir şirkettir. Amerika katil bir coğrafyadır. Ülke olarak şirketler koalisyonudur. ABD'yi bir devlet haline, halkı da millet haline getirmek isteyenler suikaste uğradır. Vatanı, milleti ve inancı olmayan o örgüt ABD'ye çökmüştür. Bunu Trump net söyledi. Trump derin Amerika ile savaştığını söylemişti. Mesela Biden, küresel çetenin piyonudur. Olay budur. Döviz kurları bu yüzden FED'de belirlenir. Ruble, yuan ve Türk lirasının ne olduğunu onlar belirler. Türkiye içerisindeki kriptolara haber verilir. Saat geldiğinde ya alırlar ya da satarlar. O saat geldiğinde de vurgunu yaparlar. Döviz kurları böyle yükseltiliyor" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlar bugün ne kadar? 9 Şubat 2022 Çarşamba çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı güncel!
Altın fiyatlar bugün ne kadar? 9 Şubat 2022 Çarşamba çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı güncel!

Ekonomi

Altın fiyatlar bugün ne kadar? 9 Şubat 2022 Çarşamba çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı güncel!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mustafa

Madem bu kadar kolay 80 yıldan beri-son 20 yılı AKP- neden kimse bir çözüm bulamadı? Onlar üst akıl ise bizimkiler çukur akıllı mı? Mü'min basiretli olur.İşkembe-i Kübradan sallamakla kurtuluş olmuyor.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay