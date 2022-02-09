Dolar kuruyla ilgili uzman isimden çarpıcı çıkış: Türkiye'deki elemanlarına haber veriyorlar! Saati geldiğinde...

Siyaset Bilimci Bahadır Akkoyunlu, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BBN Türk kanalına konuk olan Bahadır Akkoyunlu, ABD Merkez Bankası'nın dünya genelindeki yerel paralara operasyon çektiğini öne sürdü.

Akkoyunlu yaptığı açıklamada, "FED, ABD'nin Merkez Bankası değildir. 8 ailenin kurduğu özel bir şirkettir. Amerika katil bir coğrafyadır. Ülke olarak şirketler koalisyonudur. ABD'yi bir devlet haline, halkı da millet haline getirmek isteyenler suikaste uğradır. Vatanı, milleti ve inancı olmayan o örgüt ABD'ye çökmüştür. Bunu Trump net söyledi. Trump derin Amerika ile savaştığını söylemişti. Mesela Biden, küresel çetenin piyonudur. Olay budur. Döviz kurları bu yüzden FED'de belirlenir. Ruble, yuan ve Türk lirasının ne olduğunu onlar belirler. Türkiye içerisindeki kriptolara haber verilir. Saat geldiğinde ya alırlar ya da satarlar. O saat geldiğinde de vurgunu yaparlar. Döviz kurları böyle yükseltiliyor" ifadelerini kullandı.