Dolar kurunda son durum
Dolar kurundaki hareketlenme devam ediyor. 13 Şubat sabahı itibariyle dolar kuru 18.81'den işlem görüyor.
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.81’in üzerinde başladı.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de iş gücü istatistiklerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görülmüştü.
Dolar endeksi yeni haftada da yükseliş eğilimini sürdürüyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 103.732’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.734 ile hafif geriliyor.
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.81’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.82 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.79, en yüksek ise 18.84 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.11 lira ile yatay hareket ediyor.