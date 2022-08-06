Dolar kuru için felaket tellalı yine kafa çıkardı! İyice şaşırdı: Dolar o tarihte 70 lira olacak

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen ve sürekli olarak yatırımcılara korku pompalayan sözde ekonomist Selçuk Geçer'den yine ilginç bir çıkış geldi.

Dolar için Ağustos sonu beklentisini açıklayan Selçuk Geçer, "Ağustos sonu eylül başı itibari ile benim öngörüm 20 liranın üstünde bir dolar kuru tutabilirler” diye konuştu.

Geçer, “Bu durum bizi 5 Nisan 1994’e götürür, dört beş katına kadar artışlar görürüz. Bir anda 17 olarak gördüğümüz dolar kurunu 60-70 lira olarak görürüz" dedi.