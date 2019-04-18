Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar düştü mü? Ekrem İmamoğlu’na mazbata doları nasıl etkiledi?

Dolar düştü mü? Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy hırsızlıklara ve onca usulsüzlüklere rağmen İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kendisine mazbata vermesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir beledeye başkanı oldu. Peki Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alması dolar ve euro başta olmak üzere piyasaları nasıl etkiledi? 18 Nisan Perşembe dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar son durum? Dolar düştü mü? Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,8281'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80'in altına inmişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alması sonrasında 5,7100'la haftanın en düşük seviyesini gören kur bugün 5,77 seviyesinde hareket ediyor. AK Parti'nin İstanbul seçimlerine ilişkin olağanüstü itirazına yönelik YSK'nın kararı bekleniyor. Euro/TL ise 6,51'in üzerinde yer alıyor.