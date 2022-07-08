Dolar kuru 17 liranın üzerine çıkınca zamlandı

Dolar kurundaki artış sonrası bir zam haberi daha geldi. Resmi Gazete'de yer alana karara göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi.



Son dakika: Kurdaki artış sonrası kötü haber geldi. İlaç fiyatlarına yüzde yüzde 25 zam geliyor. İlaçlara zam yapılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre tıbbi ürünlerin fiyatlandarılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 euronun değeri bu ay itibarıyla yüzde 25 artırıldı.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre depocuya satış fiyatı 10 TL'ye kadar olan ürünler için depocu karı yüzde 9, eczacı karı yüzde 28, 10-50 TL arasında kalan kısım için aynı sıralamayla yüzde 8, yüzde 28, 50-100 TL aralığında kalan kısım için yüzde 7, yüzde 28, 100-200 TL arasında kalan kısım için yüzde 4, yüzde 18 ve 200 TL üstünde kalan kısım için yüzde 2, yüzde 13 olarak belirlendi.

Depocuya satış fiyatı 14,18 TL'ye kadar olan ürünlerde artış oranı yüzde 20, depocuya satış fiyat 14,18-27,13 TL'ye kadar olan ürünlere artış oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.