Dolar kaç TL, ne kadar? Altın düştü, dolar yükseldi akaryakıt fiyatlarını etkiledi: 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? Mazot neden düşmüyor? 26 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, akaryakıt fiyatlarını, gram, çeyrek, yarım altın, kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları ve güncel akaryakıt fiyatları haberimizde....

Piyasalarda son durum ne?

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık son üç ayda yatay bir seyir izliyor. Doların neredeyse her gün yeni bir rekor kırması ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına direkt yansımaya devam etti. Necmettin Batırel, İslam Memiş, Mert Başaran gibi ekonomistler yorumlarda bulundu. Ekonomistler, sürücüler ve vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi içinde. Ancak sürücülere kimi kötü, kimi iyi haber geldi; Benzin zamlandı, motorin düştü. Dolar/tl fiyatları etkiliyor. Yeni fiyat dalgalanmalar sebebi ile benzin grubunda yeni fiyat değişimleri meydana geliyor.

TL BU YIL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL yaklaşık 1.5 aydır son 18.6 etrafında yatay seyrediyor. Geçen yıl bugün dolar/TL arasındaki fark 6.39TL. TL son bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık son üç ayda daha yatay bir seyir izliyor.

26 KASIM 2022 DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: Doların bugünkü alış kuru 18,6256 TL, satış kuru 18,6372 TL'dir.

Avuro alış satış fiyatları

EURO: 19,39 (Alış) - 19,42 (Satış)

Sterlin alış satış fiyatları

STERLİN: 22,47 (Alış) - 22,59 (Satış)

1 dolar kaç TL?

1 DOLAR = 18,62 TL

DOLAR FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Aracı kurum DeCarley Trading’in kurucu ortağı Carley Garner ise altın fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumda, “ABD dolar endeksi 106 puan civarında kritik desteği test etti. ABD dolarındaki herhangi bir zayıflığın, altın fiyatlarının tekrar 1.800 doların üzerine çıkmasını sağlaması mümkün” şeklinde değerlendirmede bulundu. Uzmanlar Doların 30-40 liralara çıkmasının imkansız olduğunu belirtti.

İSLAM MEMİŞ'TEN AÇIKLAMA

Her dediği çıkan altın uzmanı İslam Memiş son açıklamasında uyarıyı yaptı:! Dolar endeksi üzerinde yükseliş olacağına vurgu yapan Memiş, bu hafta içerisinde zirve tırmanışlarının başladığını belirtti. Aynı zamanda ise emtiaların gerilemesine ilişkin konuşan Memiş, haniciler ve kumarcılar başta olmak üzere emtiaların alınması gerektiğini söyledi. Yatırım yapmak için gümüş üzerine eğilim olması gerektiğine vurgu yapan Memiş, altın ve dolar almak hayal olurken şimdiden gümüş alınması gerektiğini söyledi.

slam Memiş'in son yorumları: Gümüş, altın alım-satımının şifrelerini yazdı! Altının yükseleceği rekor rakamı açıkladı!

ALTIN VE PARA PİYASLAARI UZMANI İSLAM MEMİŞ’TEN 'GRAM ALTIN' YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre bu hafta yatırımcılar önemli fırsatlar yakalayacak. Altını olanların dikkatli olmaları gerektiğini bakın yıllardır söyledim diyen Memiş, yeni yıldan önce herkesin mutlaka kontrol etmesi gerektiğinin altını çizdi. Memiş, kısa vadeli satışlardan uzak durulmasının altını çizerken uzun vadede 1400 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ünlü ekonomist, altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edebileceği yönünde uyarılar yaptı. Yatırımcıların elindeki altını bozdurmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yeni zirvelere henüz ulaşılmadığını belirtiyor.

Altın ve Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten gümüş fiyatları içinde yeni bir açıklama geldi. Elinde gümüş olan yatırımcılara seslenen Memiş, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

28 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar altın kurlarını nasıl etkiledi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Fed kararı sonrası altın ne olur 2022, Fed kararından sonra altın düşer mi?

Bu hafta altın fiyatlarını bekleyen çok kritik iki gelişme var. ABD tarım dışı istihdam verisi ve Başkan Powell’ın konuşması…

Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte ekonomistlerin Fed’in faiz kararına ilişkin yorumları

Sıfır Covid politikasının sarı metale yönelik talep görünümü üzerindeki potansiyel olumsuz etkisi, altının hafta başında düşüşe geçmesine neden oldu. Piyasalar Salı günü Çin endişelerini bir kenara bıraktı. Böylece altın fiyatları, iyileşen piyasa havasının ABD dolarının talep bulmasını zorlaştırması nedeniyle toparlanmayı başardı. Reuters duyurdu: "Türkiye ile Katar 10 milyar dolarlık kaynak için görüşüyor"

FED BAŞKANI POWELL’IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü Brookings Enstitüsü’nde piyasalara yön vereceği tahmin edilen bir konuşma yapacak. Powell’ın burada ekonomik görünüme ilişkin kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

Fed Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ise, Fed'in önümüzdeki ay faizleri daha küçük miktarda artırabileceğini belirtirken faizlerin nihayetinde önümüzdeki yıl ihtiyaç duyulacağı düşünülen seviyeden daha yüksek olması gerekebileceğini de söylemişti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ

Fed'in, agresif faiz artırımı politikasının hızını yakında yavaşlatabileceği yönündeki beklentiler, geçen hafta merkez bankasının Kasım ayı toplantısının tutanakları ile güçlendi. Cuma günü açıklanacak olan Kasım ayı istihdam raporu bu beklentileri test edecek. Ekonomistler, ABD ekonomisinin 200 bin yeni iş ekleyerek Aralık 2020'den bu yana en küçük artışı yaşamasını bekliyor. Bu, yılın son Fed toplantısından önceki son tarım dışı istihdam raporu olacak.

Ekonomistler yatırımcıların temkinli olmak için nedenleri olduğunu dile getirerek, son altı istihdam raporunun beşinin tahminlerden daha iyi geldiğini anımsattı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın ne kadar?

28 Kasım Pazartesi 2022

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 1.052,24

Gram altın satışı ise: 1.052,41 kuruş

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının ise alış fiyatı: 1.1.700,00



Çeyrek altın satış fiyatı: 1.732,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.410,00

Yarım altın satış: 3.465,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.841,00

Tam altın satış: 6.907,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.006,00

Cumhuriyet altını satış: 7.112,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.031,00

Ata altın satış: 7.088,00

Son gelen zamla birlikte motorin ve benzin arasında açılan makasta farklılıklar oldu. İndirim ve zam haberi sonrası araç sürücüleri "Bugün benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorine ve benzine yeni bir indirim veya zam var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan artış, indirim, pompa satış fiyatlarına yansıdı. Akaryakıt güncel fiyatları haberimizde... (↓)

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

FED faiz kararı

FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz kararını toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.

Fed'in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan seviyesinde yoğunlaşırken, para piyasalarında geçen hafta yüzde 25 olan 25 baz puanlık faiz artış beklentisi yüzde 56'ya çıktı

Altın hakkında bilmediğiniz şeyler

Dünya'nın en büyük külçe altını 250 kg ağırlığındadır. Vücudumuzda 0.2 miligram ağırlığında altın vardır. Bu miktarın çoğu ise kanımızda dolaşır. Olimpiyatlarda verilen altın madalyaların sadece %1.34'ü altından oluşur. Altın madeni Dünya'nın her kıtasından çıkartılabilmektedir. Özel işlem görmüş altın yenilebilir. 1 ton ağırlığındaki kişisel bilgisiyar yığınından, 17 ton altın rezervindeki miktardan daha çok altın elde edilebilir. Güneş'in kütlesinin 1 milyarda 60'ı altından oluşur. Bu ise 1.200.000.000.000.000.000.000 kg'a tekabül eder. Sadece parmağa takıp çıkararak alyansların üzerinden yılda 6 miligramdan fazla altın yok olur. Okaliptus yaprakları çok az miktarda da olsa ALTIN atomu içerir.