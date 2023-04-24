Dolar kaç TL? Altın fiyatları ne kadar? Doları, altını ve gümüş olanlar için yeni tahmin fiyatı: Piyasaların gündemi, o fiyatlar

Geçtiğimiz haftayı satıcılı kapatan küresel piyasalarda yeni hafta da kötü başladı. Hisse senedi endekslerindeki düşüş bugün de devam ederken Asya kayıplarda ilk sırada yer alıyor. Satışların nedeni büyüme endişeleri.

ABD, Çin ve Avrupa gibi büyük ekonomilerde yavaşlama beklentilerinin artması ve buna bağlı diğer ekonomilerin de benzer bir sonuçla karşılaşacağı fikri büyümeye duyarlı ürünlerde kayba neden oluyor. Demir cevheri geçen haftaki düşünün ardından bugün de değer kaybetmeye devam ediyor ve 100,0 dolara yaklaşarak vadeli işlemlerde yıl içi en düşük seviyeye yaklaştı.

Büyümeden direkt etkilenen petrol de haftaya düşüşle başlarken satışlar emtia grubunun neredeyse tamamına sirayet etti. Günlük bazda paladyum ve platin %3’ün üzerinde düşüşle ilk sırada yer alırken altın üzerinde ise bu hafta açıklanacak veriler öncesi zayıf seyir var.

investing analistlere göre: Fed hem de ECB yetkilileri enflasyonu düşürmenin zaman alacağını, bu nedenle yüksek faiz sürecinin de uzun kalması gerektiği görüşünde. Fed, ECB’ye göre faiz artışlarını daha erken tamamlayacak gibi görünüyor, ancak iki merkez bankası da erken davranmanın bedelinin geç kalmaktan daha ağır olacağı görüşünde hemfikir. Ekonomik yavaşlamaya rağmen enflasyonu seçen bankalar, her ne kadar en az hasarla süreci tamamlamak isteseler de sürecin sert geçeceği piyasa ve merkez bankaları tarafından kabul edilmiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta 1,1060 denemesinin ardından 1,0920’ye gerileyen Euro/dolardaki toparlanma bugün hafta yeniden 1,1060’a ilerliyor. Dolar endeksi ise her ne kadar 100,80 seviyesinde tutunsa da Şubat ayı başındaki gibi bir toparlanma gösteremiyor. Endekste 103,50 seviyesi altı düşüş isteğini canlı tutuyor. İyimser olmak için evvela 103,50 üzerinde tutunma gerekiyor.

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Bu hafta açıklanacak veriler Fed ve ECB beklentilerinde, büyüme endişelerinde ve bunlara bağlı fiyatlamada etkili olacak. Perşembe ve Cuma günleri volatilete artabilir.

Yurt içinde ise bu hafta Merkez Bankası Nisan toplantısını gerçekleştirecek. İletişimi daha da güçlendirmek için her ay yapılan toplantıda faiz indirimi bekleniyor. Beklenmiyor, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları faiz indiriminin devam edeceği yönünde.

2022’de Cumhurbaşkanının açıklamalarına göre beklentiler şekilleniyordu ki Merkez Bankası da bu açıklamaların ardından faiz indiriyordu. Ama bu defa piyasalar Merkez Bankasının bu yıl daha fazla faiz indirimine gideceğine pek ihtimal vermiyor. Hatta seçimler kazanılsa dahi mevcut politikalardan dönüleceği fikri iyiden iyiye yer bulmuş durumda. Sebebi ise, sürdürülemez olduğu ve bunu destekleyecek borç ya da kaynağın da kalmadığı şeklinde.

Faiz indirimi beklenmiyor, ama dolar kurunda hareketliliğin arttığı görülüyor. Bankalar ve serbest piyasa arasındaki farkın giderek açılması da endişe verici. Bankalara ya da şirketlere gelecek her baskı fiziki işlemleri artırıyor, dolayısıyla seçime doğru bu yöndeki her hamle oynaklığın da artması anlamına gelecektir. Analizden uzaklaşan fiyat için bir seviye vermek de elbette güvenilir ve sağlıklı olmayacaktır. Serbest piyasada 21,0 seviyesine giden kurun MB tabelasında ne zaman buralara yaklaşacağı izleniyor sadece. Teknik yoruma uzak, ama sebep-sonuç üzerinden eleştirilere açık.

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Citi'den altın ve gümüş fiyatı için yeni tahmin:

Altın fiyatında yukarı hareketin devamı için 2.075-2.100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini belirten Citi; ancak fiziki talep istikrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin fiyatın 2023'ün ikinci yarısında daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguladı.

CİTİ, GÜMÜŞ FİYATI TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Citi yayınladığı raporda, ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 0-3 ay için fiyat tahminini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkaran Citi, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti.

Citi'nin 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı.

Yapılan değerlendirmede, "Fiyatlar önceden düşünülenden daha fazla yükselecek. Boğa piyasasının temel yönlendiricilerinin çoğunun hali hazırda gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz" denildi.

Citi, ABD doları ve faizlerde önümüzdeki aylar için aşağı yönlü riskler gördüklerini, buna karşın değerli metallere yatırımcı ilgisinin artacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

ALTIN 13 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

ABD'den gelen ekonomik verilerle dolar dünyada güç kaybederken, bu durum altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü 2 bin 48 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini görmüştü.

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24 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,40 (Alış) - 19,41 (Satış)

EURO: 21,36 (Alış) - 21,37 (Satış)

STERLİN: 24,06 (Alış) - 24,18 (Satış)

1 DOLAR = 19,41 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

24 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.238,37

Gram altın satış: 1.238,51

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.186,00

Çeyrek altın satış: 2.229,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.372,00

Yarım altın satış: 4.444,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.717,00

Tam altın satış: 8.847,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.905,00

Cumhuriyet altını satış: 9.040,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.952,00

Ata altın satış: 9.077,00

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