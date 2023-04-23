Altın fiyatları ibre aşağı yönlü düşüş var! İslam Memiş'ten kritik altın sözler: Herkes ektiğini biçer! Ne kadar hazırız?

Altın fiyatları dolar/TL döviz kuru ve ons altın fiyatındaki hareketliliğe bağlı olarak değişim yaşıyor. Ramazan Bayramı'nın ve haftanın son gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Hafta sonu 23 Nisan 2023 Pazar günü gram altın 1.137 lira seviyesinde, çeyrek altın ise 2.023 TL'den işlem görüyor. İşte 23 Nisan 2023 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları ve İslam Memiş'ten yeni tahminler...

Altın fiyatlarında düşüş var!

Uzmanlar her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu söylüyor. Ons altında yaşanan değişimler iç piyasada da altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

İslam Memiş'ten dikkat çeken kritik altın sözler!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

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Size sürekli doların bir yatırım aracı olduğunu söylerler. Uyanmayanlar yine öyle düşünüyor. Zamanında hamle yapanlar, bugün zahmetsiz gelirini garantilediler. 1 milyon TL nakitin var, gaza geldin dolar aldın. Mesela 24-25 lira aralığında sattın. Bu kazanç değildir, yatırım hiç değildir.

15 yıl önce sosyal konut projelerinin fiyatını hatırlayın. Yazılanları, eleştirileri okuyun. Bir de bugüne bakın. 5-3-2 yıl öncelere bakın bir de bugüne. Alan kazandı. Bugün masal gibi geliyor değil mi? Bugün biçtiğini beğenmeyen, dönüp ektiğine bakacak.

Bunları neden yazdım? Biz, yol arkadaşlarımızla taaruza geçiyoruz. Açıklanan tüm desteklerden fazlasıyla yararlanmak için. Biz, taksimetreye bakmayacağız. Biz, camdan manzarayı izleyeceğiz. Bekleriz…

Ons altında yaşanan değişimler iç piyasada da altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 23 Nisan altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın düştü mü araştırmaları sürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda ons altının 2 bin doları aşmasıyla gram altın 1260 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Rekor üstüne kıran altın fiyatları gerilemeye başladı. Peki, bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 23 Nisan 2023 hafta sonu güncel altın fiyatları son durum...

GRAM ALTIN FİYATI

1.236,89

1.237,71

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.982,56

1.983,47

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.979,02

2.023,66

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7.916,10

8.069,90

YARIM ALTIN FİYATI

3.945,68

4.047,32

ZİYNET ALTINI FİYATI

7.916,10

8.069,90

ATA ALTIN FİYATI

8.900,70

9.127,89

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.208,56

1.299,11



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