Dolar kuru bugün kaç lira, 1 dolar kaç TL? Dolar-TL'de yeni senaryo, teori, o sözler! Dikkat çeken yorum

23 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Nisan 2023 Döviz Kuru...

Bloomberg dikkat çeken bir yazı yazdı: Döviz almak için bankalara değil Kapalıçarşı'ya gidiyorlar...

Bloomberg, 14 Mayıs seçimleri öncesi bankalar yerine Kapalıçarşı'dan döviz aldığını yazdı. 15. yüzyıla ait yer modern yatırımcıların sığınağı haline geldi ifadelerine yer verdi. Analistler, Türkiye'de tarihin ilk alışveriş merkezlerinden biri olan İstanbul'un 15. yüzyıldan kalma Kapalıçarşı'sını yeniden ülkenin ticari faaliyetlerinin merkezine yerleştirdi. Kapalıçarşı, devletin erişiminden kaçmak isteyen döviz tüccarları için bir sığınak haline geldiğini yazdı.

Dolar bir ülkenin başına bela oldu!

Öte yandan Arjantin'de yüksek enflasyon ve Arjantin Merkez Bankası'nın neredeyse tükenen döviz rezervi nedeniyle ülkenin para birimi peso, dolar karşısında en düşük seviyeyi gördü. Ülkedeki resmi dolar/peso kuru 218,5'e kadar yükseldi.

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Pesonun, dolar karşısındaki sert değer kaybında birçok etmen rol oynadı. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından birini yaşayan ülkede tüketici enflasyonunun beklenenden yüksek gelmesi, Başbakan Alberto Fernandez'in istifa edeceği yönündeki haberler ve ekim ayında yapılması beklenen seçimler pesonun düşüşünde etkili oldu.

Uluslararası haber kuruluşu Reuters'ın aktardığı habere göre; Arjantin Merkez Bankası'nın net uluslararası döviz rezervinin 679 milyon dolara kadar gerilediği bildirildi.

Bu nedenlerle peso, dolar karşısında yüzde 4'ten fazla değer kaybederken resmi dolar/peso kuru 218.5'e, serbest piyasadaki kur ise 455.1'e kadar yükseldi. Ülkede korkunç senaryolar yazılıp çiziliyor...

Güncel döviz kuru açıklandı! Dolar 19,40 TL seviyesinden satılıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,4090 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 19,3979'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,4090'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 21,3000'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 24,1590'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 değer kazanan dolar endeksi, yeni günde yüzde 0,1 azalışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,0970'ten alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinde de büyük oranda farklılık olmadığı kaydedildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler de güçlendi. Banka'nın temmuzda yüzde 61 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, 25 baz puan daha faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 30 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin toplantı tutanakları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Sterlin Kaç TL?

STERLİN: 24,06 (Alış) - 24,18 (Satış)

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