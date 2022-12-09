Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar oldu? Dolar ve Euro fiyatları... ABD doları 2023'te de güçlü kalacak mı?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Aralık Cuma 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. 'Dolar ne kadar oldu? Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve euro kurları, anlık...

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6440 liradan, euro 19,7200 liradan güne başladı.

Dün, doların satış fiyatı 18,6460 lira, euronun satış fiyatı ise 19,6290 lira olmuştu.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 18,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 19,7170'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 22,8750'den satılıyor.

Dolar endeksi düşüşünü 3'üncü güne taşımasının ardından yüzde 0,2 azalışla 104,6 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0570 seviyesinde dengelendi.

Gün Ortası: İstanbul serbest piyasada dolar 18,6470 liradan, euro 19,6880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0559, sterlin/dolar paritesi 1,2250 ve dolar/yen paritesi 136,16 düzeyinde seyrediyor.

Gün Sonu: İstanbul serbest piyasada dolar 18,6450 liradan, euro 19,6530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda saat 18.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0538, sterlin/dolar paritesi 1,2271 ve dolar/yen paritesi 136,31 düzeyinde seyrediyor.

1 DOLAR KAÇ TL?

1 DOLAR = 18,65 TL

STERLİN: 22,7561 (Alış) - 22,8702(Satış)

Euro da dolar karşısında..

İnfo Yatırım forex bülteninde, "Dolar/TL kuru 18.60'lı seviyelerdeki yatay hareketine devam ediyor. Küresel piyasalarda risk iştahı toparlanırken Dolar Endeksinde sınırlı geri çekilme gözlemleniyor. Yurtiçinde ise dün TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları takip edildi. Kavcıoğlu, enflasyonu yükselten tüm sebeplerin geride kaldığını belirterek enflasyonun baz etkisi dışında da gerileyeceğini ifade etti. Öte yandan TCMB brüt rezervlerin artış ivmesini sürdürerek 125 milyar dolara, yılın en yüksek seviyesine, yükseldiğini raporladı. Bugün açıklanacak ABD ÜFE verisi risk iştahının seyrinde belirleyici olabilir." diye belirtiliyor. Bloomberg haberine göre; Euro, dolar endeksi yüzde 19 kadar yükseldi ve endeksin tutulmaya başlandığı 1972'ten beri en yüksek yıllık artışı kaydetti. Morgan Stanley'e göre dolarda zirve görüldü ve 2023'ten itibaren de düşüşe geçecek.

Gedik Yatırım günlük bülteninde, "Yurt içerisinde İSO imalat sektörü ihracat iklimi endeksi Kasım’da 50 eşik değerin altında 47,8 seviyesinde açıklandı ve ihracat iklimindeki bozulma son dört ayda devam etti. TCMB brüt rezervleri geçen hafta 122,5 milyar dolardan 125,0 milyar dolara yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1 milyar dolar azalarak 203,9 milyar dolara gerilerken, kur korumalı mevduat toplamı ise 1,47 trilyon TL’den 1,46 trilyon TL’ye geriledi. ABD tarafında ise 3 Aralık ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 4 bin kişi artarak 230 bine yükseldi. Açıklanan verilerin fiyatlamaya etkisi olmadı. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD’de ise ÜFE verisi takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,64’lü seviyelerdeki yatay seyrini devam ettiriyor." diye belirtiliyor.

ABD doları 2023'te de güçlü kalacak mı?

2022'nin bitmesine sayılı günler kala rakiplerine karşı güçlü bir ralli yapan dolar 2023'te de güçlü performans sergileyecek mi?

Dolar 2022'de nefes kesici bir yükseliş yaşadı. Yabancı para birimlerini ezdi, şirket karlarını artırdı ve yatırımcılara yılın birkaç kazanan işleminden birini verdi.

Zirveyi eylülde yaptı

Eylül ayında dolar son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yükselen ABD getirileri, ekonominin görece gücü, piyasa oynaklığı, artan küresel enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışlar ve Ukrayna'daki savaş, kazançlara katkıda bulundu.

Doların yörüngesi kurumsal kazançlardan petrol ve altın gibi hammaddelerin fiyatına kadar her şeyi değiştirdiğinden, doların doğru değerlendirilmesi yatırımcılar için kilit önem taşıyor.

Güçlü bir dolar, ABD'li ihracatçıların ürünlerini yurtdışında daha az rekabetçi hale getirirken, yabancı kazançlarını bankaya yatırmak isteyen Amerikan çok uluslu şirketlerine zarar verir.

Emtialar, borçlarını ödemek için dolar cinsinden borçlanan yabancı şirketler ve hükümetler için daha pahalı hale gelir.

Güçlü bir dolar ABD tüketici fiyatlarını aşağı çekebilirken, küresel enflasyonu daha da kötüleştirebilir. Wall Street'in dolar konusundaki hissiyatının değişmekte olduğuna dair işaretler de yok değil.

Yatırımcıların, Fed'in başlangıçta doları yükselten faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağına dair haberler nedeniyle yılbaşından bu yana elde ettiği kazançlar kabaca yarı yarıya azaldı.

Daha uzun vadede, ekonomik resesyon endişeleri temel itici güç haline gelebilir.

Yapılan son ankete katılan stratejistlerin yaklaşık % 80'i, gelecekteki para politikasına bağlı olarak doların yükselmesi için çok az alan görüyor.

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