Dolar için tarih veren Batırel’den son uyarı: Tren kaçıyor

"Dolar paraşütsüz düşecek" öngörüsünde haklı çıkan Necmettin Batırel, bu kez de "Beyler, tren kaçıyor, binen kazanacak" diyerek çok önemli uyarılarda bulundu. İşte Türkiye gazetesindeki o bomba yazı:

"Merkez Bankası Başkanı yılın ilk enflasyon raporu sunumunda Türk lirası destekleyen yeni stratejiyi açıkladı. Öncelikli olarak dolar piyasalarda baskın para birimi olmaktan çıkarılacak. Bunu sağlamak için kur korumalı mevduat benzeri başka finansal ürünler çıkarılacak. Teminatlar çeşitlendirilecek. Likidite yönetimi politikası oluşturulacak. Yeni 'swap' anlaşmaları imzalanacak. Reeskont kredileriyle ihracat artacak. Cari fazla verilecek, kurlar gevşeme potasına girecek, fiyat istikrarı sağlanacak. KDV yüzde 1'e düşürülecek.

Sonuç: Enflasyonun etkisi SIFIRA indirilecek. Uygulanan politikanın 3 sacayağı var. Birincisi devreye girdi. Kur korumalı mevduat modeliyle dövizin TL üzerindeki baskısı tamamen ortadan kalktı.

İkincisi ve en önemlisi şirketlerin döviz hesapları için vade MUTLAKA 3 ay olarak belirlenmek zorunda. (Şu anda 6 ve 12 ay olarak kullanılıyor)... 3 aylık vadeye şirketler yoğun ilgi gösterecektir. Neden mi? Zira böylece çok avantajlı kurumlar vergisi istisnasından yararlanacaklar. Söz konusu düzenleme, özellikle 2021 yılı sonu itibarıyla yapılacak değerlemelerde ciddi tutarlarda kur farkı geliri bulunan şirketler için kaçırılmayacak büyük bir fırsat meydana getiriyor... Bu uygulamayla ilk hamlede 10 milyar dolar tutarında hesap açılması işten bile değil. 2022 TÜFE hedefi 23.2 olarak belirlendi (Tahmin aralığı: 18,6-27,8) oldu.

Üçüncüsü ihracat bedellerinin %25’i 180 gün (6 ay içinde) bozdurulacak. İhracatçı şirketler kazandıkları dövizlerin %75’ini bankalarda, %25’ini Merkez Bankasında TL’ye çevirecek. Böylece toplam rezervlere yıllık 30-35 milyar dolarlık artış sağlanacak. Kur korumalı TL’ye geçiş hesaplarının 1 ayda 200 milyar lirayı aşmasıyla mevduat patlaması yaşayan bankalar şu anda %30 olan ticari kredi faizlerini proje bazlı kredi garanti fonu desteğiyle %18'e çekmek zorunda kalacak.

Döviz hesaplarında 4 haftadan beri hızlanan bir daralma var. 14 Ocak'ta 2,8, 21 Ocak'ta 1,9 milyar dolarlık azalma yaşandı. Yerli yatırımcıların toplam döviz hesapları 234,2 milyar dolardan 232,2 milyar dolara geriledi. 24 Aralık’ta 238,9 milyar dolar olan toplam hesaplar 1 ayda 6,7 milyar dolar çözüldü... Bu çok önemli bir rakam.

Türk lirasına dönüşte büyük yarış başladı... Yıllarca dövize yönelişten başka yol bilmeyen vatandaş hükûmetin aldığı kararlara bütün kalbiyle inanıyor. Bakın ocak ayında tüketici güven endeks 100,8 ile rekor düzeye çıktı. Bankadaki bireysel hesaplarda 145 milyar doların 50 milyar doları TL'ye dönse, ekonomide bunun 10 misli yani 500 milyar dolarlık kullanım alanı açılacak. Her gün ortalama 7 milyar TL’lik hesap kur korumalı mevduata geçiyor. Mevduatların süresi de uzuyor. 6 ay ve 12 aylık hesaplarda büyük artış yaşanıyor...

Beyler, tren kaçıyor, binen kazanacak... Ama hepsinden önce şu şirketler için döviz hesaplarını 3 aya düşürün, ondan sonra bakın gerisi nasıl çorap söküğü gibi geliyor..."