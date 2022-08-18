'Dolar için o tarihlere dikkat' diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri neden düşürdüğünü açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'ten yüzde 13 seviyesine çekti. Böylece yeni yılda ilk faiz indirimi de gerçekleşmiş oldu.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını tgrthaber.com.tr'ye değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş ve Ekonomist Adil Salepçioğlu, bunun piyasalar için sürpriz olduğunu belirtti.

100 baz puanlık faiz indirimi beklemediğini belirten İslam Memiş, sonraki süreçlerde yukarı yönlü ataklar olabileceğini ancak tekrar baskılamak için gayret gösterileceğini kaydetti. Memiş, yıl sonuna kadar önlenemeyen bir kur atağı olabileceği uyarısında bulunarak piyasaların sakinleşmesini beklemek gerektiğini söyledi

İndirim hamlesini şimdi yaptılar

Merkez Bankası'nın daha önce 100 baz puanlık faiz indirimi alanı olduğunu ve bunun için fırsat beklediklerini ifade ettiğini hatırlatan Memiş, “Nasıl olsa turizmden kaynaklı bir döviz var. Bu hamleyi yapacaktık, şimdi yapalım demiş olabilirler. Döviz kurunu baskılamak için kullanırız şeklinde bir formül üretmiş olabilirler” dedi.

“Eylül, Ekim, Kasım’da agresif kur atakları görülebilir”

Kurun döviz satılarak baskılanacağını belirten Memiş, 18 lira üzerinde ataklar görülse bile bunun kalıcı olmayacağını kaydetti. Kurda baskılanma sürecinin kısa vadede devam edeceğinin altını çizen Memiş, “Eylül, Ekim, Kasım’da agresif kur atakları görülebilir” ifadelerini kullandı. Memiş, piyasalarda kimsenin böyle bir karar beklemediğinin altını çizerek “Enflasyon Eylülde düşük gelecek. Bakın faizi de indirdik enflasyon da düştü modeli konuşulabilir önümüzdeki ay” dedi.