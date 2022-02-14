Dolar için ilginç açıklama! Herkes yükselirse kötü olur derken orası duyurdu: Dolar o rakamın altına düşerse kötü olur

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, rekabetçi kurun önemine dikkat çekerek kurun bulunduğu seviyenin ihracatçı açısından çok da rekabetçi olmadığını vurguladı.

Bu yıl ilki düzenlenen İstanbul Fashion Connection (IFCO) Fuarı sona erdi. 600’ü aşkın uluslararası katılımcının yer aldığı ve 35 bin metrekarelik alanı ile AB’nin en büyük hazır giyim fuarı olan IFCO, yarısı yabancı olmak üzere 25 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sektörde son dönem yaşanan sorunlara değinen İHKİB başkanı Gültepe, söz konusu sorunlar arasında ilk sırada artan maliyetlerin geldiğine işaret ederek, kur seviyesinin ise bu kapsamda ihracatın sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini anlattı.

Bunun etkilerini ise önümüzdeki kış sezonu ürünlerinde göreceğiz

Gültepe, “Yılbaşından bu yana beyaz yaka ile birlikte çalışan maliyetleri yüzde 60, enerji maliyeti yüzde 150 arttı. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana hazır giyim ürünlerinde fiyat artışı yüzde 60-70’i buldu. Bu son enerji fiyatında artışın hammadde fiyatlarına etkisi yüzde 10’u buldu. Bunun etkilerini ise önümüzdeki kış sezonu ürünlerinde göreceğiz. Hali hazırda yazlık ürünlerin üretimi tamamlandı” dedi.

“Dolar/TL, 13,5-15 arasında olmalı. Aşağısı tehlikeli”

Bu ortamda rekabetçi kurun önemine dikkat çeken Gültepe, kurun bulunduğu seviyenin ihracatçı açısından çok da rekabetçi olmadığını ifade etti. Gültepe, “Dolar/TL, 13,5-15 arasında olmalı. Aşağısı tehlikeli” dedi. Bilindiği üzere Türkiye’nin toplam ihracatı, 2021’in tamamında yüzde 32,8 artarken, hazır giyim ihracatında ise bu oran 18,3 olarak gerçekleşmişti. Tedarik zincirinin Türkiye’nin lehine değiştiği bu dönemde ihracat artış oranının genel ihracatın gerisinde kalması ve ihracat birim değerinde yaşanan gerileme hakkında ise Gültepe, şöyle konuştu:

“Sektör kapasite kullanım oranı yüzde 85’ler seviyesinde. İkincisi sektörde rekabet çok yoğun. Bizim kârlılığımızı korumamız için fiyatları yüzde 25 artırmamız lazım ancak en fazla yüzde 10-15 artırabiliyoruz. Birim değer ve ihracat artış oranında yaşanan gelişmelerin sebebi bunlar.” Gültepe, lojistik maliyetleri ve konteyner krizinin devam ettiği sürece Türkiye’ye talebin de devam edeceğini dile getirdi.