Dolar için çok konuşulacak tahmin: Artık sonuna geldik

ABD’de yaşanan gelişmeler sonrası dolar kuru eski gücünü yitirmeye başladı. Yatırımcılar “Dolar düşer mi, yükselir mi?” sorusunu sorarken uzmanlar, güçlü doların sonunun geldiğini söyledi.

Dün açıklanan ABD enflasyonu Ekim ayında beklenti altında artış gösterdi. Fed’in şimdiye kadar yaptığı önden yüklemeli faiz artışlarının yansımaya başladığı ve bundan sonrasında da daha yavaş adımlar atılacağı beklentisiyle dolarda sert düşüş yaşandı.

Dolar endeksi 107,75’e gerileyerek 13 Eylül sonrası en düşük seviyeyi görürken euro/dolar ise 1,02’nin üzerine çıktı. Dolar/TL enflasyon verisi ve Fed üyelerinin açıklamalarının ardından 18,46’ya geriledi. Gün içinde 18,60 yakınında işlem gören kur dün 18,46’ya gerilemesinin ardından bugün 18,51’den işlem görüyor. Yurtiçinde yatırımcı “Dolar düşer mi, yükselir mi?” sorusunu soruyor. Uzmanlardan merak edilen sorulara yanıt geldi.

Altın ve gümüşte önemli kırılmalar

ABD enflasyonunda aşağı doğru hareketlerin başlamış olmasının, FED politika faizlerinde de ‘zirvelere yakınlaşma’ şeklinde bir algıyı desteklediğini belirten Yağbasan, “Bu sebeple dolar endeksinde perşembe günü en yüksek seviye olan 110,90’dan, 107,80’e kadar bir gerileme yaşandı.

ABD endekslerinde yüzde 7’yi aşan yükselişler; altın, gümüş ve avroda önemli yukarı kırılmalar gördük. Piyasalar, önden yüklemeli bir kutlama başlatmış gibi görünüyor” diye konuştu.

Güçlü doların sonuna yaklaştık

FED’in, bundan sonra hemen gevşemeye gitmeyeceğini de vurgulayan Yağbasan, şunları söyledi: "Kısa vadede işi sıkı tutmaya devam edeceklerdir. Çünkü FED Başkanı Powell da erken gevşemenin risklerine sıklıkla vurgu yapıyor. Ancak yüzde 5,5-6,0 bandına kadar yükselen FED politika faizi beklentileri, son veri sonrası yüzde 4,75-5,25 bandına kadar revize edilebilir. Bunun için yılın geri kalanında açıklanacak enflasyon rakamları önemli olacak. Şayet enflasyon yüzde 8’in altında düşüşünü devam ettirirse, FED’in de ‘şahin’ politikalarının zamanla gevşemeye başlayacağını görebiliriz.

Bu durumda dolar endeksinde eylül ayında görülen 114,80 seviyesinin de artık zirve olduğunun teyidini alabiliriz. Bu gelişmeler, küresel piyasalara uzun süredir hakim olan güçlü dolar senaryosunun da sonuna yaklaştığımızın habercisi olabilir. Ve gelişmekte olan piyasalar, değerli metaller ve dolara karşı diğer para birimlerinin üzerindeki baskının da hafiflemeye başladığını daha net görebiliriz."