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Ekonomi Dolar için böyle tahmin ne duyuldu, ne görüldü! Engin Avcı açıkladı: Dolar o tarihte 10 lira olacak
Ekonomi

Dolar için böyle tahmin ne duyuldu, ne görüldü! Engin Avcı açıkladı: Dolar o tarihte 10 lira olacak

Dolar kurundaki yatay seyir devam ederken araştırmacı yazar Engin Avcı uzun süren sessizliğini bozdu. Yıl sonunda dolar kurunun 10 liraya gerileyeceğini aylar öncesinden belirten Avcı, öngörüsünün arkasında olduğunu söyleyerek yeni tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 16:59:00 -
Dolar için böyle tahmin ne duyuldu, ne görüldü! Engin Avcı açıkladı: Dolar o tarihte 10 lira olacak

Dolar kurunun 18,60 lira seviyesindeki yatay pozisyonu devam ediyor.

Doların yeni yılda hangi seviyelerde olacağı büyük merak konusu olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda doların 10 liraya gerileyeceğini söyleyen araştırmacı yazar Engin Avcı'dan yeni tahminler geldi.

Engin Avcı, "Birçok ülkeden Türkiye’ye para girişi var. Benim döviz planım Aralık’tır. Ocak ayına girmeden düşeceği yönündedir. Ocak’a kalmadan bu iş olacaktır. Tüm uluslararası piyasalarında görüşü bu yöndedir. Benim tahminim 27-28 Aralık’a kalmaz biter bu iş. Tüm bu yaşananlar enflasyonun düşeceği yönündür. Sizler seçime doların imparatorluğunun yıkılışını görerek gireceksiniz" dedi

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