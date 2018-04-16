Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dolar haftaya nasıl başladı?

Döviz piyasalarında yine tarihi rekorların test edildiği bir hafta geride kaldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:25
Dolar haftaya nasıl başladı?

Döviz piyasalarında yine tarihi rekorların test edildiği bir hafta geride kaldı.

4.20'den dönen doların satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1.56'lık yükselişle 4.0970 lira, 5,20'den dönen euronun satış fiyatı ise yüzde 2.10'luk artışla 5.0520 lira oldu.

Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 4.0966'den başladı. Euro ise 5.0540 TL'den el değiştiriyor.

Euro/dolar 1.2330 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 71.84, altının ons fiyatı ise 1346.10 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:25
  1. euro/TL
  2. Dolar/TL
  3. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu
    1. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
    2. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
    3. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
    4. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
    5. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
    6. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
    7. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
    8. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
    9. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
    10. Bursaspor hazırlıklara başladı
    11. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
    12. Timsah çalışmalara hemen başladı
    13. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    14. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    15. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    16. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    17. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    18. Terör örgütüne büyük darbe
    19. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    20. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?