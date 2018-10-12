Dolar haftanın son piyasasında ne kadar?

Dolar/TL güne 6.05 üzerinde başlamasının ardından üç yıl aradan sonra ilk kez fazla verilen ödemeler dengesindeki seyirle 6 TL'nin altına inmişti. Kur, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın bugünkü duruşmasından çıkacak karara ilişkin iyimser beklentilerle 5.99 civarına çekilmişti.

Piyasalar kapandıktan sonra ABD medyasında Rahip Brunson'ın duruşmasıyla ilgili iddiaların ardından dolar kuru sığ piyasada 5.90'a kadar indi.

NBC'nin iddiasına göre Beyaz Saray, Rahip Brunson'ın salınmasını ve önümüzdeki günlerde ABD'ye dönmesini bekliyor. 2 yıldır tutuklu bulunan ve daha sonra ev hapsinde tutulan Brunson ile ilgili bazı suçlamaların düşürüleceğinin belirtildiği haberde, iki ülke yetkililerinin uzlaşmaya vardığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce yaptığı açıklamada ABD'li rahip Andrew Brunson'ın bugün yapılacak olan duruşmada serbest bırakılacağı iddiaları hakkında konuşmuştu.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.90 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.85 civarında seyrediyor.