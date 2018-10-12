THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Dolar güne sert düşüşle başladı!

Piyasalar kapandıktan sonra ABD medyasında Rahip Brunson'ın duruşmasıyla ilgili iddiaların ardından dolar kuru sığ piyasada 5.85 TL'ye dek indi.

12 Ekim 2018 Cuma 09:20
Dolar güne sert düşüşle başladı!

Dolar / TL geçtiğimiz haftalarda alınan önlemler ve ödemeler dengesinde verilen fazlasının ardından düşüşünü sürdürerek 6 TL altına gerilemişti. Piyasalar bugün görülecek Rahip Brunson duruşmasına bağlı olarak ABD - Türkiye ilişkilerine kilitlenmişken, NBC tarafından ortaya atılan bir iddia, TL'nin kazancını yüzde 3'e yaklaştırdı. Brunson'ın bugün tahliye edileceğini ve tarafların uzlaştığını iddia eden haber sonrası dolar kuru sığ piyasada 5.85 TL'ye dek indi.

Dolar / TL güne 6.05 üzerinde başlamasının ardından üç yıl aradan sonra ilk kez fazla verilen ödemeler dengesindeki seyirle 6 TL'nin altına inmişti. Kur, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın bugünkü duruşmasından çıkacak karara ilişkin iyimser beklentilerle 5.99 civarına çekilmişti.

Dolar saat 09:15 itibariyle yüzde 0.68 kayıpla 5.8781 seviyelerinden, Euro ise yüzde bire yakın değer kaybıyla 6.8167 seviyelerinden işlem görüyor.

NBC'nin iddiasına göre Beyaz Saray, Rahip Brunson'ın salınmasını ve önümüzdeki günlerde ABD'ye dönmesini bekliyor. 2 yıldır tutuklu bulunan ve daha sonra ev hapsinde tutulan Brunson ile ilgili bazı suçlamaların düşürüleceğinin belirtildiği haberde, iki ülke yetkililerinin uzlaşmaya vardığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce yaptığı açıklamada ABD'li rahip Andrew Brunson'ın bugün yapılacak olan duruşmada serbest bırakılacağı iddiaları hakkında konuşmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, "Bu yapılacak en doğru şey. Bu Türkiye'nin yapması gereken insani bir şey" demiş ve Rahip Brunson'ın serbest bırakılması halinde bunun Türkiye-ABD ilişkileri için de "önemli bir adım" olacağını belirtmişti.

Brunson'ın serbest bırakılması konusunda umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, "Brunson ve eşinin çok geçmeden ülkelerine dönecekleri konusunda çok umutluyum" şeklinde konuşmuştu.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:20
  1. dolar kaç para
  2. dolar ne kadar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya açıkladı: 2 Rus Türkiye'de tutuklandı!
    1. Rusya açıkladı: 2 Rus Türkiye'de..
    2. F-35'ler arızalandı! ABD ve İsrail..
    3. Ajan Brunson aylar sonra ilk kez..
    4. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    5. Adıyaman’da balıkçılar tesadüfen..
    6. Kılıçdaroğlu hükümete sitem etti beni..
    7. Türkiye'nin en büyüğü Niğde'ye yapılıyor
    8. EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    9. MİT personel alımı başvuru şartları
    10. "Gençler için sonuca bakmadan risk..
    11. Katil İsrail askerleri Gazze sınırında..
    12. Mersin'de baş dönmesi diye hastaneye..
    13. ABD Büyükelçiliğine saldırıda FETÖ..
    14. Terör örgütü PKK telsizde ağlamaya..
    15. Dolar güne sert düşüşle başladı!
    16. Nicolas Maduro: Beyaz Saray beni..
    17. Michael Amerika'yı vurdu! Ölüler var
    18. İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından..
    19. Uyuşturucu suçlusu iki kişiye idam..
    20. İngilizler: Kaşıkçı, konsolosun..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama