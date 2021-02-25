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Ekonomi Dolar güne nasıl başladı? İşte son güncel rakamlar
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı? İşte son güncel rakamlar

Dolar kuru muhalefet ve iktidar kanadının Merkez Bankası rezervleri üzerindeki tartışmaları ve dün gelen TL cinsi yükümlülüklerde zorunlu karşılıkların artırılması haberiyle tırmanışa geçti. Kasım ayından bu yana yüzde 20'yi aşan değer kazancıyla pozitif ayrışan TL, bu hafta negatif ayrıştı. 7.25'i test eden dolar/TL 25 Şubat sabahı 7.17'den işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2021-02-25 09:00:00 -
Dolar güne nasıl başladı? İşte son güncel rakamlar

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020'den beri ilk kez 6.9 altına kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerinde 1.40 üzerine çıkan yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

Bu endişelere, Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki TCMB rezervlerine yönelik tartışmaların yeniden alevlenmesiyle eklenirken, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar üzerinden 200 bp sıkılaşmaya gitmesinin ardından TL, gelişen ülke para birimleri arasında negatif ayrıştı.

Analistler, rezerv tartışmalarının yanı sıra enflasyonun yüzde 15'i geçmesinin beklendiği mart ve nisan ayında faiz artırmayabileceği algısıyla kurun yukarı yönlü hareket ettiğini belirtiyor.

Dolar/TL dün 7.25'i test ederken, 25 Şubat sabahına 7.17'den başlıyor.

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