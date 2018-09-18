Dolar güne nasıl başladı?
Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.36 TL'de, Euro fiyatları ise 7.45 TL'de hareket ediyor.18 Eylül 2018 Salı 09:46
Haftanın ilk işlem gününü 6.31 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni güne 6.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.3056 TL seviyesinden hareket ederken, en yüksek 6.3644 TL seviyesini gördü.
Dolar saat 09.02 itibarıyla 6.3631 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 7.4517 TL seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.09 düşüşle 94.01 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1702 seviyelerinde...
KAYNAK: AA
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