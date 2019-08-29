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Dolar güne hareketli başladı! İşte rakamlar

Dolar, 29 Ağustos Perşembe gününe yukarı yönlü ve 5.82 üzerinde başladı. Küresel ajanda piyasanın takibinde olmayı sürdürürken, gece Pentagon'dan gelen F-35 açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya temasları ve Suriye ile ilgili gelişmelerin yansımaları izleniyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:09
Dolar güne hareketli başladı! İşte rakamlar

Dolar karşısında TL dün gelişen ülke paraları arasında en iyi performansı gösteren para birimi oldu ve hafta başında gördüğü 6.40 zirvesinden kademeli olarak 5.80 altına geriledi.

Piyasalarda ticaret savaşı ve Brexit kaynaklı riskler ağırlığını korurken, içerideki sınırlı haber akışı nedeniyle uzmanlar TL'nin kayıplarını geri aldığı belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya temasları sonrası ise ABD ile ilişkiler ve Suriye cephesinde haber akışı hızlandı. F-35 programından çıkarılma yaptırımıyla karşı karşıya olan Türkiye'nin alternatif olarak başka seçenekleri değerlendirildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "F-35'leri alamazsak ihtiyacımızı karşılamak yeni alternatifler ararız fakat bunu tercih etmeyiz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dönüş yolunda Rus yapımı Su-57 jetlerinin alternatif olabileceğini, "Neden olmasın, boşuna gelmedik buraya?" şeklinde ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Esper ise yine gece saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü için, "S-400programından çıkacaklar ve ülkeden çıkaracaklar. O zaman değerlendiririz. Ya S-400 ya F-35 dedi."

Hatırlanacağı üzere S-400 sistemlerinin 2. parti teslimatı bu hafta başlamıştı. Öte yandan İdlib'de Türkiye'nin gözetim noktalarına yapılan tacizler ve terör örgütünün sınırdan çekilmesi meselesi de gündemdeki sıcaklığını koruyor.

29 Ağustos Perşembe gününe nasıl başladı?

Dolra/TL 29 Ağustos tarihinde yukarı yönlü başladı ve 5.8277'den işlem görüyor. Euro yeniden 6.45 üzerinde. Spot altın fiyatı 1543 dolardan, gram altın ise 289 TL seviyesinde.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 08:09
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