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Dolar gerilemeye başladı

Yeni haftayla birlikte yükseliş trendine giren dolar bugün düşüş eğilimine geçti. Güne 6.38'le başlayan dolar kuru 11:56 itibariyle 6.2968 seviyesine geriledi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:26
Dolar gerilemeye başladı

Dolar güne 6.38 lira seviyesinden başladı. Saat 11:56 itibariyle 6.2968 lira seviyesinde işlem görüyor. Açılışın ardından en düşük 6.2882 lira, en yüksek 6.4202 lira seviyesi görüldü. Euro ise 7.3686 lira seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi 1.1702 seviyesinde. Gram altın 243.5 liradan alıcı buluyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 25.32 seviyesinde.

OVP BEKLENİYOR

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinden baskı yaratırken, benzer para birimlerinden negatif ayrışan TL'de yarın açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) bekleniyor. OVP'de özellikle maliye tarafı ve sorunlu kredilerle ilgili kurtarma planlarına yönelik olası gelişmelerin yanı sıra hükümet eliyle yapılması planlanan projelerin ne yönde ilerleyeceği izlenecek. 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:26
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  • Nebil DagNebil Dag50 dk önce
    Vaynamıssız dolar vayBir cıkıyo bir iniyo. Erdogan bir emir versede Hep inse iyi olur.
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