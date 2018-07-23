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Dolar FED kararı öncesi düştü

Dolar/TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 4,75'in altını gördü.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:44
Dolar FED kararı öncesi düştü

Dolar/TL yarın gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde 4,75'in altını gördü.

Doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin desteği ile haftaya pozitif bir başlangıç yapan Türk lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha güçlü bir performans gösterdi.

Türk lirası, dolar karşısında yüzde 1,15'lik değer kazancıyla en fazla yükselen gelişmekte olan ülke para birimi olurken, TL'yi yüzde 0,57 ile Rus ruplesi ve yüzde 0,21 ile Güney Kore wonu izledi.

Dolar/TL, günün ikinci yarısında 4,7469 ile son iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 14.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,17 azalışla 4,7510 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,87 azalışla 5,5692'den, sterlin/TL de yüzde 0,78 düşüşle 6,2469'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını eleştirmesinin, doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybına neden olduğunu ifade etti.

Piyasaların yarın TCMB'den faiz artırımı beklentisi içinde olduğunu ve bu durumunda dolar/TL'deki değer kayıplarını hızlandırdığını belirten analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının da döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in güçlü destek konumunda olduğunu, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise düşüşün 4,70 seviyelerine kadar süreceğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:44
  1. dolar
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