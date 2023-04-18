Dolar, euro ve altın için uzman isim son tahminini 'Dolarda henüz tahtından inmedi' diyerek duyurdu! Güncel dolar kuru, altın fiyatları (Lira)

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları gözünü tepeye dikti. Altın fiyatlarında 200 liralık bir yükseliş bekleniyor. Citi, 2023 yılı için altın fiyat tahminini yüzde 8 oranında yükseltti. Altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. Ons Altın tarihi yüksek seviyelere yaklaşırken Gram Altın rekor üstüne rekor kırıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altında son dakika. Citi ise 2023 yılı için altın fiyatı tahminlerinde revizyona gitti. Kuruluş 2023 yılı için ortalama altın fiyatını yüzde 8 artırdı ve 2050 dolara çıkardı.

2075-2100 DOLAR KRİTİK

Citi, 2075 ve 2100 dolar aralığının altın fiyatları için zorluk olduğunu belirtti. Fiziki talebin istikrarlı olduğu sürece Citi, altında yükseliş beklentisini korudu.

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD verilerinin ardından dolar endeksi kaybını beşinci haftaya taşıdı ve endeks Şubat başında gördüğü 100,80 seviyesini tekrar test etti. Şubat’ta ilk kez görülen bu seviye Nisan 2022 sonrası dipti ve ardından FOMC toplantısıyla endeks 105,70 üzerine çıkmıştı ki Mart ayında bankalarda yaşanan kriz sonrası fiyatlama değişti.

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"Dolar henüz tahtından inmedi"

Lumen Capital'e göre birçok ülkenin dolarla yapılan ticareti azaltma girişimlerine rağmen doların gerçek anlamda tahtından inmesi on yıllar sürebilir.

Lumen Capital'e göre doların hegemonyasının kademeli olarak azaldığı bir süreç, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde fırsat yaratabilir.

Singapur'daki Lumen Capital'de Portföy Yöneticisi olan Laurent Lequeu Bloomberg Radyo'ya yaptığı açıklamada "'Dedolarizasyon' süreci uzun vadeli bir oyun. Ancak eğer gelecek 3-5 yıla dönük pozisyon almak isterseniz bu yapısal olarak gelişen ülke para birimleri ve özellikle de sabit getirili menkul kıymetler için pozitif olur" ifadesini kullandı.

Son dönemde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in agresif diplomasisi ve ticarette yuan kullanımın istikrarlı biçimde artması küresel çapta dolar kullanımının azalacağı beklentisini kuvvetlendiriyor. Çin dışındaki bazı ülkelerde de doların hakimiyetinin azalması konusunda sesler gittikçe artıyor. bloomberght' göre ise; Bu nedenle dolar dışı alternatifler oluşturulmasına yönelik görüşler dile getiriliyor.

Ancak uluslararası ödemelerde dolar dışı transferlerin hala yavaş ilerlemesi nedeniyle doların küresel ticarette liderliğini kaybettiğini düşünmek için erken görünüyor.

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Lequeu kısa vadede doların dünya ticaretindeki hegemonyasının süreceğini ifade etti.

Bugün dolar endeksi, euro/dolar, dolar/TL ve ons altındaki son durumu paylaşmak istiyorum.

İlk grafik dolar endeksiine ait. Uzun vadeli yani 2008’den başlayan trend üzerinden incelediğimizde endeks henüz kanal içinde kalmaya devam ediyor. Fakat 2020-2021 arasındaki düşüşten gelen alımla devam eden hareket üzerinden incelediğimizde ise endeks 2023’ün ilk ayında 103,50 altına inerek ilk sinyali verdi ve Şubat’ta 100,80’i gördü. İkinci dip ise geçen hafta test edildi ve fiyat 103,50 altında işlem görmeye devam ediyor. Daha yakın vadeli trendde bu seviye altı düşüşün artacağı bölge olarak negatif. Yani 103,50-100,80 arası satış bölgesi. 100,80 altında endeksi 97,50’ye kadar tutabilecek kuvvetli bir destek noktası yer almadığı için buranın kırılması önce 100,0 eşiğini radara alarak 97,50 olasılığını da canlandırabilir.

Euro- dolar tarafında 1,22’den başlayan düşüş 2022’de 1,14 civarından itibaren giderek hızlanıp nihayetinde 0,96'ya kadar inmişti. Dip sonrası alımlarla 1,0370’in aşılması ile ilk pozitif şekil oluştu. Ardından 1,06 üzerinde istek arttı ve geri çekilmelerde bu seviye altı hareket de sınırlı kaldı. İki defa 1,1060 direncini test eden paritede bir süre 1,08 - 1,10 aralığında işlemler görebiliriz. Fakat ECB’nin Fed’e göre sürece biraz daha devam etmesini de göz önüne alarak ilerleyen dönemlerde belirttiğim aralık 1,10 üzerine yerleşebilir.

Ons da çok hızlı ataklar yaşandığı için fiyat her ne kadar 2.000 dolar üzerinde kalsa da asıl referans bölgesini 1.876 dolar üzeri ve dahasını da 1.980 üzeri olarak görüyorum. Yani geri çekilmelerde 1.876 altına inilmedikçe altında yeni seviyeler fazlasıyla mümkün.

Dolar/TL tarafında görünüm çok uzun zamandır analiz yapmaya müsait değil, açıkçası teknik seviye verilmesini de hiç doğru bulmuyorum. Çünkü sağlıksız ve hatta yapay bir durum varken neyi baz alıp fiyat ölçebiliriz ki? Sadece şunu söylemek isterim, bankalar ve döviz bürolarındaki makas farkının böylesine açılması yatırımcıyı bankadan döviz çekip döviz bürolarında işlem yapmaya itiyor. Oysa önceleri döviz bürolarında makas fazla olur diye bankalardan işlem yapılırdı. Bunun sebebi piyasalara yapılan baskı ve neticesinde artan güven kaybı. Birkaç gündür döviz bürolarında dolar kurunun satış fiyatı 20,00 seviyesini aştı. Alış da bankaların üzerinde. Yani platformlarda 19,30’lu seviyeler görülse de reelde durum çok farklı.

Investing' göre: kur en yüksek 19,57’yi gördü. Birçok yabancı kurum kurda seçim sonrası yükseliş beklerken tahminler 21’den başlıyor 30’a kadar çıkıyor. Eğer doğru para politikasına dönülürse de TL’nin bir süre sonra istikrar kazanabileceği belirtiliyor.

17 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Nisan 2023 Döviz Kuru...

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,38 (Alış) - 19,38 (Satış)

EURO: 21,28 (Alış) - 21,30 (Satış)

STERLİN: 23,98 (Alış) - 24,10 (Satış)

1 DOLAR = 19,38 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

18 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.250,99

Gram altın satış: 1.251,18

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın satış: 2.170,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.293,00

Yarım altın satış: 4.340,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.560,00

Tam altın satış: 8.646,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.744,00

Cumhuriyet altını satış: 8.876,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.791,00

Ata altın satış: 8.869,00

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