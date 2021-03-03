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Ekonomi Dolar enflasyon öncesi aşağı yönlü
Ekonomi

Dolar enflasyon öncesi aşağı yönlü

Dolar/TL'de ABD tahvilleri kaynaklı hareket önceki gün 7.25'lere kadar gerilese de kur 7.35'te dengelendi ve 3 Mart sabahı 7.3499'den işlem görüyor. Piyasalar bugün açıklanacak enflasyon verisini izliyor. Beklenti TÜFE'nin yıllık yüzde 15.5 civarında olması yönünde

Yeniakit Publisher
2021-03-03 09:20:00 -
Dolar enflasyon öncesi aşağı yönlü

Dolar/TL, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaştığı 7.5'li

seviyelerden hafta başında 7.25'in altına kadar gerilese de kalıcı olamadı ve 7.35'te dengelendi.

Analistler küresel satış baskısının azalması ile TL'de iyimserlik yaşandığını belirtirken ABD tahvillerindeki artışın Fed cephesinden değerlendirildiğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere dolar, ABD'deki ekonomik toparlanmanın beklenenden daha hızlı olacağına ve Fed'in yüksek tahvil getirisine diğer merkez bankalarından daha fazla hoşgörülü olacağına dair beklentilerle düşük getirili diğer para birimleri karşısında kazanım göstermişti.

Dolar endeksi yüzde 0.2 yükselişle üç haftalık zirvesi olan 91.176 seviyesine çıkarken Şubat'taki zirvesi olan 91.600'a yaklaştı.

Piyasalarda bugün açıklanacak enflasyon verisi izlenecek. Beklentiler yıllık TÜFE'nin yüzde 15.5 olarak gerçekleşmesi yönünde. Enflasyondaki yukarı yönlü risklere göre TCMB'nin yüzde 17 olan politika faizini 100 bp artırabileceği piyasalarda değerlendiriliyor.

3 Mart sabahı dolar kuru 7.35'ten el değiştiriyor.

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