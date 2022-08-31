Dolar egemenliğine savaş açıldı! İran'dan kripto para kararı

ABD’nin ekonomik yaptırımlarını aşmaya çalışan İran yönetimi, ithalat için kripto para birimi kabul edeceğini açıkladı. İran’ın yeni kripto yasasıyla birlikte kripto paraların önü açılmış oldu. Böylece İranlı finans ve bankacılık sektöründeki firmalar da kripto paraları resmi olarak kullanabilecek.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin tarafından yapılan son açıklamada, İran’ın resmi olarak kripto para benimseyeceği mesajı verildi. Yeni yasa ile ithalatta kripto para birimlerini tercih edeceklerini söyleyen Bakan, dolar ve euro’nun “ikinci planda” tutulacağını belirtti.