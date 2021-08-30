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Ekonomi Dolar düşüyor diye neredeyse karalar bağlayacaklar!
Ekonomi

Dolar düşüyor diye neredeyse karalar bağlayacaklar!

Türk Lirası, dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken, muhalifler ise neredeyse dolar düşüyor diye karalar bağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 19:23:00 - 2021-08-30 19:42:48
Dolar düşüyor diye neredeyse karalar bağlayacaklar!

 Yeniakit.com.tr 

Dolar TL'ye göre değer kazanırken, nerede ise sokaklara çıkıp davul zurna eşliğinde eğlenecek kadar pespayeleşen zihniyet, şimdi dolar değer kaybederken, "Biz bir şey yapmadık. Onlar kendi paralarının değerini düşürmek istiyorlar da, onun için TL değer kazanıyor," diyor.

Onlardan birisi de T24 yazarı Barış Soydan oldu. Soydan, "Dolar neden düşüyor?" başlıklı yazısında, doların bütün para birimleri karşısında değer kaybettiğini ifade ederek, "Dolar, başka paralar karşısında değer kaybederken haliyle TL karşısında da düştü. Cuma akşam saatlerinde doların TL karşısında 8.34’e gerilemesinin sebebi işte buydu." dedi.

Türkiye'de 'Turizm patlaması yaşandı' itirafı..

TL’nin dolar karşısında değer kazanmasına ilişkin birkaç sebep daha yazan Barış Soydan, bu sebebleri, "Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'in Cuma günü yaptığı konuşmada faizi artırmak için acele etmeyecekleri mesajını vermesi", "IMF’nin verdiği 6.4 milyar dolar karşılığı SDR’nin (SDR=IMF’nin para birimi) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hesaplarına girmesi" ve "Cari açığın azalması" diye sıralarken, Türkiye'de turizm patlaması yaşandığını da itiraf etti:

"Cari denge bu yıl iyi gidiyor. Sebebini tahmin etmek zor değil: Pandemi önlemleri kalkınca Türkiye’ye turist yağdı. Gelenler yanlarında döviz getirdi. Bu arada Avrupa ekonomileri de açılınca Türkiye’nin ihracatı da arttı. Ve cari açık bir süreliğine tehdit olmaktan çıktı."

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