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Dolar düşüşe geçince saldırdılar! Skandal Türkiye kararı

Batık komşu Yunanistan'ın kredi notunu yükselten Fitch Ratings, 20 Türk bankasının notunu indirdi.

02 Ekim 2018 Salı 07:08
Dolar düşüşe geçince saldırdılar! Skandal Türkiye kararı

ABD'nin ekonomi savaşının ardından Türkiye'yi hedef alanlar arasına giren Fitch, şimdi de bankalarımızın notunu düşürdü.

IMF ve Avrupa ülkelerinden aldığı borçlarla ayakta kalmaya çalışan Yunanistan'ın notunu yükselten Fitch Ratings, Türk düşmanlığını sürdürüyor.

Bankaları hedef aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi. Ayrıca, 12 bankanın finansal kapasite notunu düşürdü

Fitch, not indirimlerine neden olarak bankaların varlık kaliteleri, performans riskleri, likidite ve fonlama gibi konularda yapılan değerlendirmelerin olduğunu belirtti.

Ficth Ratings 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürmüş, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Yunanistan'a gelince yükseltiyor

Fitch Ratings'ten Yunanistan'ın kredi notunun "B" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltildiği, görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

"Kamu borcu sürdürülebilir hal aldı"

Yunanistan yönetimi 2060 yılına kadar borçlu olduklarını açıkladı. Fitch ise buna rağmen ülkenin kamu borcunun sürdürülebilir bir seviye kazandığını belirtti. Açıklamada, borç yardımı önlemlerinin önemli hal aldığı kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:08
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