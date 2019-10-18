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Dolar düştü mu son dakika haberi: Dolar son durum bugün 18 Ekim dolar kuru canlı

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı için anlaşmaya varması Türk piyasaları üzerindeki baskıyı kaldırdı. İşte en güncel dolar fiyatları.

18 Ekim 2019 Cuma 10:32
Dolar düştü mu son dakika haberi: Dolar son durum bugün 18 Ekim dolar kuru canlı

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı için anlaşmaya varması Türk piyasaları üzerindeki baskıyı kaldırdı. İşte en güncel dolar fiyatları.

Anlaşmanın ardından gece saatlerinden itibaren düşüşe geçen dolar/TL, şu sıralar 5,76 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6,40 civarında seyrediyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurtdışında ise ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri, Brexit gelişmeleri ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın altında kapanışlar olması durumunda 5,7390'nın destek, 5,8350'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:32
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