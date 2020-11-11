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Ekonomi Dolar düşmesine rağmen EPGİS'ten benzine büyük zam!
Ekonomi

Dolar düşmesine rağmen EPGİS'ten benzine büyük zam!

Dolar düşmesine rağmen Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:42:00 -
Dolar düşmesine rağmen EPGİS'ten benzine büyük zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Dolar 7.87 TL'ye kadar geriledi

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişimlerin ardından ekonomi yönetiminden gelen mesajlara odaklanan yurt içi piyasalarda oynaklık düşmeye başladı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen piyasa mesajlarının etkisiyle dolar/TL, dünkü piyasa kapanışın ardından 8.18 TL düzeyinde dengeli bir seyir izlerken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili açıklamalarının ardından 7.87 TL'ye kadar geriledi.

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