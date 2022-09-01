‘Dolar çakılacak’ diyen Necmettin Batırel bu kez çılgına döndü: Bizim sağırlar duymuyor

Doların düşeceğini sürekli olarak söyleyen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den ekonomiye ilişkin yeni değerlendirmeler geldi.

Necmettin Batırel, 'Halep oradaysa arşın burada!' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bir ülke ekonomisinin ne durumda olduğu nasıl anlaşılır? Faiz seviyesiyle mi? Enflasyonla mı? Döviz rezervleriyle mi? Borcunun artıp azalmasıyla mı?Siyasetteki gücüyle mi? Bunların hepsinin ayrı ayrı payı var. Ama asıl gösterge büyümedir, Büyüme üretime dayanır. Üretim artınca ekonomi büyür. Üretimin artması talebe bağlıdır. İç talep ve dış talep olarak ikiye ayrılır. Sadece iç talep artarsa, enflasyon hızlanır. Sadece dış talep artarsa kurlar yüksek kalır. Sanayideki artış ekonomik büyümenin lokomotifidir. Türkiye’de ilk 6 ayda sanayi üretimi yıllık bazda ortalama 9,8 ile büyük artış gösterdi Bu yüzden ilk çeyrekte büyüme hızı %7,3’e ulaştı. 31 Ağustos’ta açıklanacak ikinci çeyrek büyüme rakamının %8’e ulaşması bekleniyor… Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika, iki çeyrektir üst üste daralıyor, yani küçülüyor. Çin’de de aynı manzara hâkim. Türk ekonomisi göz kamaştıran bir hızla genişliyor. İçimizdeki finans profesörü bozuntuları "faizi arttırın yoksa batacağız" diye yırtınıyor. Ama Nobel ödüllü dünyaca ünlü iktisatçı Profesör Joseph Stiglitz tam tersini söylüyor; "Faizi arttırmak problemleri çözmez, hatta daha da kötüleştirir. Arz sıkıntısı varsa daha fazla yatırım yapmak gerekir. Faiz artarsa bu yatırımlar zorlaşır" diyor. Demek ki, bizdeki bazı profesör geçinenler yalan söylüyormuş.

Euro bölgesinde geçen sene ağustos ayında yıllık TÜFE %1,9’du. 2022 Ağustos’unda %8,9 oldu. 1 yılda 3,7 kat arttı. Türkiye’de Ağustos 2021’de yıllık TÜFE 18,95’ti. Bu sene %79,60 oldu. 1 yılda 3,2 kat arttı. Yani ülkemizdeki yıllık enflasyon Avrupa’dan daha düşük. Bankaların bilançolarında yıllık kazançlar 5’e katlandı. Borsa İstanbul’da ikinci çeyrekte bilanço açıklayan 429 şirketin toplam net dönem kârı geçen yıla göre %295 artışla 192,2 milyar lira oldu. Dünyanın lider kuruluşlarından FTSE Russell'in, Gelişmekte Olan Avrupa endekslerinde yer alan çok sayıda Türk şirketi orta ölçekli şirketler endeksinden büyük ölçekli şirketler endeksine yükseldi. Akbank, Aksa Enerji, Arçelik, Aselsan, BİM, Coca-Cola İçecek, Gübre Fabrikaları, Sabancı Holding, İskenderun Demirçelik, İş Bankası C, Koza Altın, Petkim, Sasa, Şişe, Garanti Bankası, Tofaş, Tüpraş, THY, Turkcell, Türk Telekom, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Hektaş ve Halkbank, 19 Eylül’den itibaren bu endekste işlem görecek. Büyük gurur.

Şimdi soruyorum; krize sürüklenen, bir ülke ekonomisi büyür mü? Şirketleri kazançlarını 3’e 5’e katlar, Avrupa'da sınıf atlar mı? 31 milyon istihdam sağlanır mı? Yabancı yatırımcılar boşuna geri dönmedi. 3 haftada niye 724 milyon dolarlık hisse sendi satın aldılar? Kâr etmek için tabii. Hızla büyüyen ülkemize koşa koşa geliyorlar. Banka kâğıtlarımız kapanın elinde kalıyor. Önümüzdeki dönemde kazançların katlanarak devam edecek olması iştahlarını kabarttı. Borsa İstanbul zirve yarışında… 2022 hedefi 4 bin puan oldu. 2023 seçimlerinden sonra 5 bin puanı aşacak, deniyor. BİST’te günlük işlem hacmi 90 milyar liraya dayandı. Peki, bu nasıl gerçekleşiyor? İş dünyası ve vatandaşın hükümetin uyguladığı yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelli ekonomik programa duyduğu büyük güvenle…

Tüketici güven endeksi ağustosta 72,2’ye yükseldi. Reel kesim güven endeksi ağustos ayında 102,1 oldu. Sanayiciler üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarında gelecek üç ay için olumlu görüşe sahipler. 100’ün üzerindeki rakamları iyimserliğin devam ettiğini gösterir. Bütçemiz kaya gibi… Öyle olmasa bir kalemde elektrik, su ve doğalgaz parası dolayısıyla hacze düşen 6 milyon vatandaşın 30 milyar liralık borcu silinir mi? Hadi bu güzelliği Avrupa ve Amerika yapsın da boylarını görelim! Güçlü Türkiye’nin sesi dünyayı çınlatıyor, ama bizim sağırlar duymuyor!..