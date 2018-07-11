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Dolar bugün ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinin önceki gece açıklanmasından sonra yükselen, dün ise her iki yönlü sert dalgalanan dolar/TL bugüne ise dünkü seviyelerden başladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:16
Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalar önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin sinyal verebileceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na odaklanmış durumda.

Reuters'a konuşan bankacılar önümüzdeki dönemde uygulanacak büyüme enflasyonla mücadele, cari açık gibi yapısal sorunların çözümüne ilişkin süreçlerde nasıl politikalar izleneceğinin piyasaların gidişatına da yön vereceğini söylediler.

Dün iki yönlü sert bir şekilde dalgalanan dolar bugüne dünkü kapanış seviyelerinden başladı. Kur şu dakikalarda 4.71 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 5.53 seviyesinde.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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