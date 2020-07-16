Dolar bugün ne kadar? 16 Temmuz Dolar ve euro fiyatları...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6,8641TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne dikey seviyeden başladı.

Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6,9150 TL seviyesini, en yüksek ise 6,9170 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 6,9170 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7,8800 TL'yi görerek şu dakikalarda en düşük 7,8750 TL seviyesinde bulunuyor.

Sterlin de aynı dakikalarda en yüksek 8,6272 seviyesinde, en düşük sterlin alış fiyatı ise 8,5842 'den işlem görüyor.