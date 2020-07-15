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Ekonomi

Dolar bugün ne kadar? 15 Temmuz dolar ve euro fiyatları...

Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki bugün dolar kaç TL? Euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-15 08:26:00 -
Dolar bugün ne kadar? 15 Temmuz dolar ve euro fiyatları...

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen hemen herkes dolar kurunu takip ediyor.

Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hergün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor.

Dolar kaç TL?

Dolar, 15 Temmuz 2020 sabahında 6,8628 lira, 6,8672 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro kaç TL?

Euro ise aynı saatlerde 7,8268 lira alış fiyatı, 7,8288 lira satış fiyatı ile işlem görüyor.

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