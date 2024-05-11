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Ekonomi Dolar artacak diye tepinenlere kötü haber! ABD'li isimden Türk ekonomisine övgü
Ekonomi

Dolar artacak diye tepinenlere kötü haber! ABD'li isimden Türk ekonomisine övgü

Yeniakit Publisher
2024-05-11 20:34:00 -
Dolar artacak diye tepinenlere kötü haber! ABD'li isimden Türk ekonomisine övgü

Türkiye ekonomisinin doğru yolda olduğunu belirten ABD Ticaret Odası Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye'den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türkiye ekonomisinin iyiye gittiğini söyledi.

Türkiye, ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor.

ABD Ticaret Odası Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye'den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir iyimserlik penceresinin açıldığını belirtti.

Choksy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) işbirliğinde düzenlediği 39. Amerikan-Türk Konferansı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ABD arasındaki mevcut ekonomik ilişkilere değinen Choksy, "Yeni bir iyimserlik penceresinin açıldığını düşünüyorum." dedi.

Choksy, iki ülke ticari ilişkilerinde "iyimserlik" mesajının çok geniş yankı bulmasını istediğini vurgulayarak, bunun her iki ülkeye de faydası olduğunu düşündüğünü aktardı.
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Amerikan-Türk Konferansı'nda geniş bir sektör yelpazesinde görülen ortaklıkların hizmetler, ticaret ve imalat alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik zemin sağladığını ifade eden Choksy, turizm, savunma, tıbbi cihaz, sağlık, sigorta, finans ve imalat gibi sektörlerin iki ülkenin ticari ilişkilerinde potansiyeli olan sektörlerden olduğunu kaydetti.

Choksy, "Türkiye geniş ve çeşitliliğe sahip bir ekonomidir. Ayrıca friendshoring açısından Amerikan şirketleri dost ülkelerde üretim yapmaya yöneliyor, Türkiye bunu yapma potansiyeli açısından çok güzel bir örnek." diye konuştu.

"Türkiye ekonomisinin iyiye gittiğini düşünüyorum"

Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri de değerlendiren Choksy, "Her şeyden önce Türkiye ekonomisinin iyiye gittiğini düşünüyorum. Türkiye'yi yeniden sağlam ekonomik istikrar yoluna sokan Maliye Bakanı'na, Merkez Bankasına ve hükümet liderlerine hakkını teslim ediyoruz." dedi.

Choksy, Türkiye'nin ekonomik reform ve liberalleşme yolunda ilerlemesini, ortaklıklar geliştirmesini görmek istediklerini vurguladı.

Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin ulaşılabilir olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Choksy, şunları kaydetti:

"Bu, sahip olunması gereken iyi bir iyimser hedef. Bu hedef açıklandığında ticaret 25 milyar dolar civarındaydı. Muazzam bir ilerleme kaydedildi ve bunu sürdürmeye devam etmek iyi bir istek. ABD ve Türkiye gibi ekonomilerin bu ticaret ve hizmet hacmine sahip olması gerekir."

Bakan Bolat: Ticaret temaslarımız hızlanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise şu bilgileri verdi: "İki ülke için fırsatları ve projeleri görüşüyoruz. Önümüzdeki hafta ABD'li firma yöneticileri Türkiye'de olacaklar. Ticaret temaslarımız hızlanacak."

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