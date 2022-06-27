Dolar anlık ne kadar? Dolar bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Pazartesi dolar canlı fiyatı:
Dolar kuru cuma günü akşamı adeta çatladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL ticari kredilerde döviz sınırlaması getirdi. BDDK’nın bu kararı sonrası dolar kuru başta olmak üzere döviz fiyatları adeta eridi. Cuma günü düşüş eğilimi gösteren dolar fiyatı yeni haftaya nasıl başlayacağı yatırımcı tarafından merak ediliyordu. İlk iş günü piyasaların açılışı ile birlikte gözler canlı dolar kuru fiyatlarına çevrildi. Peki anlık dolar ne kadar? Güncel dolar fiyatı ne kadar? 27 Haziran 2022 Pazartesi dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte serbest piyasada dolar, euro, sterlik fiyatları.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şirketlerin kredi kullanımına yönelik aldığı döviz sınırlamasına ilişkin karar sonrası dolar kuru başta olmak üzere döviz fiyatları adeta çatıldı. 15 milyon liradan fazla dövizi olan şirketlere Türk Lirası cinsi kredi verilmemesi kuralının koşullarını açıklayan BDDK, euroband ve dövize endeksli fonların döviz varlığı sayılmayacağını duyurdu. Peki Dolar anlık ne kadar? Dolar bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Pazartesi dolar canlı fiyatı:
Dolar anlık ne kadar?
Canlı dolar kuru fiyatı: Cuma günü 17,38 lira seviyesinde 16,50 bandının altına kadar gerileyen dolar, BDDK kararları sonrası yeni haftaya 16,15 lira seviyesinden başladı.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,1433 lira, 16,1533 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro ne kadar?
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,9984 lira alış fiyatı, 17,1100 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Sterlin fiyatı ne kadar?
Sterlin alış fiyatı 19,9197 TL, Sterlin satış fiyatı 20,1094 TL seviyesinden işlem görmekte.