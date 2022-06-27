Dolar anlık ne kadar? Dolar bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Pazartesi dolar canlı fiyatı:

Dolar kuru cuma günü akşamı adeta çatladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL ticari kredilerde döviz sınırlaması getirdi. BDDK’nın bu kararı sonrası dolar kuru başta olmak üzere döviz fiyatları adeta eridi. Cuma günü düşüş eğilimi gösteren dolar fiyatı yeni haftaya nasıl başlayacağı yatırımcı tarafından merak ediliyordu. İlk iş günü piyasaların açılışı ile birlikte gözler canlı dolar kuru fiyatlarına çevrildi. Peki anlık dolar ne kadar? Güncel dolar fiyatı ne kadar? 27 Haziran 2022 Pazartesi dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte serbest piyasada dolar, euro, sterlik fiyatları.