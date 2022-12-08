Dolar, altın ne kadar, kaç TL? Güncel canlı 8 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar ve euro kuru bugün yukarı yönlü hareket ederken, sterlin yönünü aşağı çevirdi. Katar ile kasım ayında döviz anlaşması yapılmış ve ülkeden Türkiye'ye 10 milyar dolar geleceği yönünde açıklamalar yapılmıştı. Dolar kuru üzerinde doğrudan etki yapacak mı merak edildi. Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, reşat altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Dolar bugünkü alış kuru 18,64 TL, satış kuru 18,65 TL'dir. Bu Dolar kuru verileri doğrultusunda 1 Dolar 18,65 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

8 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,6462 (Alış) - 18,6519 (Satış)

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro kuru dün ufak çaplı değer kaybı yaşasa da çabuk toparlandı. Bugün de sabah saatlerinde yüzde 0,20 oranında değer kazandı

EURO: 19,6129 (Alış) - 19,6256 (Satış)

STERLİN BUGÜN NE KADAR?

Sterlin aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Güne yüzde 0,04 oranında değer kaybıyla başlayan sterlin ,

STERLİN: 22,6758 (Alış) - 22,7895 (Satış)

1 DOLAR = 18,65 TL

8 Aralık Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.069,25

Gram altın satış: 1.069,38

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.749,00

Çeyrek altın satış: 1.772,00

Reşat Altın ne kadar? 7,186.79

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.487,00

Yarım altın satış: 3.545,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.009,00

Tam altın satış: 7.068,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.146,00

Cumhuriyet altını satış: 7.254,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.203,00

Ata altın satış: 7.253,00

Ons altın gün içerisinde 1781 dolara kadar gerilerken, gram altın ise 1067 liraya kadar değer kaybetti.

Uzmanlara göre;

Altın fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarının etkisiyle geriledi. Ons altın gün içerisinde 1781 dolara kadar gerilerken, gram altın ise 1067 liraya kadar değer kaybetti.

Küresel piyasalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘nükleer savaş’ açıklamalarından sonra risk iştahı azaldı. Bu gelişmeyle beraber güvenli liman etkisiyle dolar endeksi güçlenirken, ABD tahvil faizleri yükselişe geçti. Ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları değer kaybına yöneldi.

Hafta genelinde ons altın fiyatları, dolar arasında dalgalanırken; bugün dünkü kapanış fiyatına göre geriliyor.

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