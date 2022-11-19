Dolar, altın, gümüş değil! Ramazan Kurtoğlu'ndan şaşırtıcı tahmin! İşte altından daha değerli yatırım aracı...

Gram altın fiyatları ons altındaki yükselişe bağlı olarak hafta içinde rekor kırdı. Vatadaşlar Gram altın 3000 TL olacak mı, Altın dolar ne olur? sorularının cevabını merak ediyor. Son dönemde vatandaş Kur Korumalı Mevduat ve faiz yerine yeniden altın ve dolara yönelirken, yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan yatırımcıya yeni bir uyarı geldi.

Altın konusunda vatandaşları sürekli olarak uyaran İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bir Youtube kanalına konuk olan Ramazan Kurtoğlu, imarsız tarla alınması gerektiğini söyledi.

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "İmarsız tarla alın. İmarlı tarla pahalıdır ve dönüşeme gireceğinin habercisidir. Diğer taraftan Türk kadının 5 bin yıllık tasarrufu vardır. Bu da altındır. Kafamızı kuma gömmeye gerek yok. Küresel rezerv para birimini değiştirmeye çalışıyorlar. Ortaya çıkan bu savaş durumu da bu yüzden" dedi.

Peki dolar ne kadar oldu? 19 Kasım Cumartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL?

19 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,61 (Alış) - 18,61 (Satış)

EURO: 19,21 (Alış) - 19,26 (Satış)

STERLİN: 22,05 (Alış) - 22,16 (Satış)

1 DOLAR = 18,61 TL

19 Kasım Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.046,20

Gram altın satış: 1.046,41

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.705,00

Çeyrek altın satış: 1.743,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.385,00

Yarım altın satış: 3.473,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.769,00

Tam altın satış: 6.922,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.052,00

Cumhuriyet altını satış: 7.158,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.969,00

Ata altın satış: 7.103,00