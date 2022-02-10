Dolar, altın, Bitcoin... Piyasalarda tüm dikkatler ABD enflasyonunda!

Küresel piyasalar ABD’de açıklanacak enflasyon verisini beklerken; ABD vadeli endeksleri ekside, Asya Borsaları karışık, dolar artıda, altın güçlü.

Önceki işlem gününde ise Wall Street endeksleri güçlü kapanışlar sergiledi. S&P 500 yüzde 1,45, Nasdaq 100 yüzde 2,10 yükseldi. Uber Technologies Inc. ve Walt Disney Co. hisseleri güçlü bilanço açıklamalarının ardından vadeli işlemlerde tırmanışa geçti. Asya’da Japon Nikkei kazançlarının büyük bölümünü geri verdikten sonra TSİ 07:40’ta yüzde 0,28 artıda, Hong Kong Hang Seng ve Çin CSI 300 ise düşüyor.

ABD’de Çarşamba günü gerçekleştirilen 10 yıllık tahvil ihalesine güçlü talep gelirken, getiriler düştü. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan düşüşle dünü yüzde 1,94’ten tamamladı.

2 ve 10 yıllık tahvil getiri farkı Ekim 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Petrol fiyatları yaklaşık $90 seviyesinde ralli molası verdi.

Altın ise ABD enflasyon verisine yönelik endişeler ve Ukrayna odaklı jeopolitik risklerle dün 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,14 düşüşle 1.173’e indi.