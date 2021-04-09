Dolar alacaklar bu habere dikkat! Reuters duyurdu
Dolar kurundaki normal seyir devam ederken Reuters'tan çarpıcı bir tahmin geldi.
Merkez Bankası'nın gelecek hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi dolar kuru haftanın son işlem gününe yatay girdi. 9 Nisan 2021 dolar kaç lira oldu? İşte son durum...
Merkez Bankası'nda yaşanan beklenmedik görev değişimi sonrası 8.45 bandını üzerini gören dolar kuru, haftanın son işlem gününe 8.15 lira ile yatay başladı.
ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,63, dolar endeksi ise 92,142 seviyesinde.
Reuters ajansının yayınladığı yoruma göre, eğer Merkez Bankası ‘gevşeme yanlısı’ bir şekilde faiz oranını sabit tutarsa dolar/TL kuru 8.58 olmasa bile, 8.48 seviyesini test edebilir.
Aynı yoruma göre, MB tam tersine ‘sıkılaştırma yanlısı’ bir açıklamayla faiz oranını sabit tutarsa dolar/TL 8’e inebilir.