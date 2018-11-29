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Dolar 5.15 duvarını kırdı! İşte son rakamlar

Dolarda düşüş devam ediyor. 5.15 duvarını kıran dolar/TL şu sıralar; 5.13 TL seviyelerinde seyrediyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:54
Dolar 5.15 duvarını kırdı! İşte son rakamlar

Dolar fiyatları 5.14 TL'nin altına gerileyerek yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.13 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 5.85 TL seviyelerinde...

6 Ağustos tarihinden beri en düşük seviye

Dolar kuru, dün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra Fed Başkanı Powell'in 'güvercin' açıklamaları sonrası gerilerken; yeni günde de kurda gerileme sürüyor. Dolar kuru, 5.1344 TL seviyesine kadar gerileyerek 6 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; saat 15.06 itibarıyla 5.1385 TL'de hareket ediyor.

5.8439 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.8552 TL'de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.10 yükselişle 96.78 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1373 seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvil piyasasında faiz yüzde 16.54 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvil piyasasında faiz yüzde 19.89 seviyelerinde...

Piyasalar bugün son Fed toplantısının tutanaklarını beklerken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde iyimser seyrin devam etmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:54
  1. dolar kuru 5.14 tl'nin altını gördü
  2. Dolar kuru
  3. dolarda son durum
  4. dolar ne kadar oldu

YORUM YAZ

  • ahmetahmet26 dk önce
    dolar almayın, bakın yakında 5'in altına düşecek.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz56 dk önce
    0,99 olmalıdır!
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