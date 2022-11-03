‘Dolar 50 lira olacak’ diyen isim yine fena uçtu! Asgari ücret için rekor tahmin... Duyanlar şok olacak

Dolar, altın ve daha birçok konu hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunan ekonomist Selçuk Geçer, asgari ücrete de el attı.

Geçer en son dolar tahmini 50,60 TL olacak diye ortalığı karıştırmıştı.

Türkiye'de 20 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren ücret tahmininde sosyal medya tepkileri başladı. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2023 asgari ücret için yapılan düzenlemelerde rakam tahmini Geçer'den geldi.

Asgari ücrette artış yaşanacağı herkes tarafından bilinirken vatandaşların memnun olacağı zam oranlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merakla beklenmektedir.

Bu rakam ilk kez telaffuz edildi ama gerçekçi bulunmuyor

7 bin ve 10 bin TL arasında olması beklenen asgari ücret için ekonomist Selçuk Geçer 11 bin TL tahmininde bulundu.

Geçer'in dediği gibi asgari ücret 11 bin lira olursa, 591 dolara eşit olacak.

Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye çıkarılan asgari ücretin Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne kadar arttıracağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret zammıyla ilgili bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" diye konuşmuştu.