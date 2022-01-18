'Dolar 28 lira olacak' deyip tarih verdiler! Standard Chartered'den görülmemiş felaket tellallığı

21 Aralık öncesi dolar kurunun 30 liralara yükseleceğine ilişkin yapılan felaket tellallıkları sonrası birçok küçük yatırımcı büyük paralar kaybetti.

Dolar düşmesin diye uğraşan ve yatırımcılara döviz aldırarak kuru yüksek tutmaya çalışan muhalif ekonomistlerin yurt dışı temsilcileri ise akılalmaz çıkışlarda bulunuyor.

Son olarak İngiliz Standert Charted Bankası dolar kuru için 28 lira çıkışı yaptı.

İngiliz bankası Standard Chartered Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda heterodoks para politikasının yüzde 36’lık yüksek enflasyon ile birleşince Türk lirası için yapısal kırılma oluşturduğunu iddia edip ve 2022 yıl sonu dolar/TL tahminlerini 12 seviyesinden 20’ye çıkardıklarını söyledi.

Standard Chartered 2022 sonu için dolar/TL tahminini 12 seviyesinden 20’ye çıkarırken 2023 sonunda dolar kurunun 28 seviyesine ulaşacağını iddia etti.