Dolar 24-25 liraya çıkacak diyorlardı! Necmettin Batırel son tahminini duyurdu: Dolar o rakama düşecek

Dolara sahip olan zarar edeceğini uzun süredir söyleyen ekonomist Necmettin Batırel, Instagram hesabı üzerinden piyasalara ilişkin yeni tahminler yaptı.

Son dönemde bazı ekonomistler doların seçim sonrası 24-25 liralara yükseleceğini belirtiyor.

Citi Group'un analizini paylaşan Necmettin Batırel, doların 17 liraya düşeceğini söyledi.

İşte Necmettin Batırel'in o açıklamaları:

Dış ticaret hacmi 1 trilyon dolara çıkacak. Milli gelir 2 trilyon doları, fert başına 16 bin doları aşacak. Yılda 6 milyon yeni istihdam oluşacak, işsizlik oranı %7’ye düşecek. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek. Dijital Türk Lirası hayata geçecek. AK parti bugüne kadar ne vaad ettiyse harfiyen getirdi. Millet nazarında büyük itibara sahip. Erdoğan varsa huzur var, istikrar var, güven var, başarı var, büyüme var, kazanç var, istihdam var. Özetle Erdoğan varsa Türkiye var!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yabancı kurumların Türkiye'de seçim sonrası kur ve faizlerde ortaya çıkacak tabloya ilişkin değerlendirmeleri devam ediyor. Citibank yayınladığı son raporda, Cumhur ittifakının zaferi sonrası risk primindeki toparlanmanın etkisiyle Türk Lirasının %12 değer kazanacağı, 12 ay içinde Türkiye'ye 45-50 milyar dolarlık portföy girişi yaşanacağını öngörüyor.. Bankanın hesabına göre dolar/TL 1 yıl içinde 17.00 seviyesine inecek. Para politikası yaşanacak normalleşme sürecinde faiz artırımlarının hızı ve büyüklüğünün büyük ilgi çektiğini ifade eden Citi ekonomistleri mevcut durumda 3. çeyrek ve 4. çeyrek için politika faizine ilişkin piyasa tahminlerinin sırasıyla yüzde 25,5 ve yüzde 27 seviyelerinde olacak.. SON SÖZ: Mehmetçik teröristleri dağlardan temizledi, köklerini kuruttu. Şimdi sıra atalarının asil kanını taşıyan vatandaşta! Türkiye’yi yıkmak isteyenleri sandıkta savaşarak ezecek.