Dolar 23 lira olursa gram altın kaç para olur? Ekonomist Tuna Kaya hesapladı

Gram altın son dönemde ons altından beslenerek yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dolar/TL tarafında yatay seyir devam ederken döviz kurunun olası artışı sonrası gram altının da uçuşa geçmesi bekleniyor.

Ekonomist Tuna Kaya, doların yükselmesine bağlı gram altının hangi seviyelerde olacağını açıkladı.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Tuna Kaya, "Dolar için ihracatçıların istediği rakam 23 lira seviyeleri. İhracatçıların istediği rakama ulaşırsa dolar kuru, ons altınla birlikte gram altın 1421 lira olacak. Dolar kurunu 26 lira gibi hesapladığımızda ise bizi 1612 lira bekliyor. Burada ons altın sabit olarak hesaplıyoruz. Ons altını 2 bin 200 lira, dolar kurunu 26 lira olarak hesapladığımızda ise gram altın 1839 lira karşımıza çıkıyor. Yani gram altın yıl ortasında 1800 seviyelerine gelebilir" dedi.

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