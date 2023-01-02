Dolar 18,70 değil! Necmettin Batırel gerçek dolar kurunu açıkladı... Yine gündem olacak çıkış
Dolar için ses getiren tahminler yapan ekonomist Necmettin Batırel, altın ve dövize yatırım yapanların 2022'de kaybettiğini söyledi.
Dolar kurunun düşeceği yönünde tahminler yapan ekonomist Necmettin Batırel, 2022 yılı için değerlendirmelerde bulundu.
Necmettin Batırel, altının enflasyona karşı ezildiğini belirterek, "2022 yılında altına yatırım yapanlar da kaybetti. 1 Ocak'ta 780 lira olan gram altın 31 Aralık'ta 1093 liraya çıkarak %40 yükseldi. Ancak enflasyonun 36 puanla gerisinde kalmaktan kurtulamadı" dedi.
Dolar kurunun gerçek değerini de açıklayan Batırel, "Dolar ve altının 2022 yılını enflasyonun gerisinde tamamlaması fiyatların şişkin olduğunu gösteriyor. Türk Lirası %36 değersiz. Bir başka ifadeyle dolar/TL'nin gerçek seviyesi 11.20 TL... Hesap ortada" ifadelerini kullandı.
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