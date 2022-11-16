Dolangel tatlısı tarifi: Gaziantep dolangel tatlısı nasıl yapılır? 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için dolangel tatlısı
Bugün ne pişirsem diyenler için Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan ve Gaizantep'e ait olduğu bilinen dolangel tatlısı tarifi veriyoruz. Dolangel tatlısı tarifi son zamanlarda en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Özünde baklava gibi olan ancak yufkayı dolayarak yapıldığı için bu ismi alan dolangel tatlısı hakkında arama motorlarında araştırılan dolangel tatlısı tarifi, Gaziantep dolangel tatlısı nasıl yapılır? Dolangel tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları konularını haberimizde bulabilirsiniz.
DOLANGEL TATLISI TARİFİ | Baklavalık yufkaların döndürülerek yapıldığı ve içine konan irmikle kadifemsi bir tata erişen dolangel tatlısını bir tadan, bir daha vazgeçemiyor. Gaziantep'te özellikle kış akşamlarının en sevilen tatlısı olarak bilinen dolangelin tarifini araştıranlar arama motorlarında Gaziantep dolangel tatlısı nasıl yapılır? - Dolangel tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte en güzel dolangel tatlısı tarifi...
GAZİANTEP DOLANGEL TATLISI NASIL YAPILIR?
DOLANGEL TATLISI MALZEMELERİ
1 paket baklava yufkayı
300 gram tereyağ veya sade yağ
Çekilmiş antep fıstığı
Kaymağı için;
1 lt süt
6 yemek kaşığı irmik
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı şeker
Şerbeti için;
4 bardak su
4. 5 bardak şeker
DOLANGEL TATLISI YAPILIŞI
Süt ,irmik, şeker, vanilya karıştırılarak kısık ateşte katılaşana kadar pişer. Soğumaya bırakılır.
Baklavalı yufkanın iki ucu karşılıklı birbirinin üstüne gelecek şekilde birleştirilir.
Eritilmiş ama kaynatılmamış tereyağı veya sade yağ sürülür.
Birleşen yerine hazırlanan kaymak sıkma torbası ile bir şerit çekilir.
Üzerine fıstık serpilir.
Sarılır ve gül böreği gibi içinden dışına dolanır.
Üzerine kalan yağ gezdirilir.
180 derece fırında kızarana kadar pişer.
Çıkınca hemen üzerine ılık şerbet dökülür.
DOLANGEL TATLISI PÜF NOKTALARI
Şerbeti tatlıya başlamadan önce yapılmalı ki tatlı pişerken o biraz ılınsın. Tatlıyı fırından çıkarır çıkarmaz üzerine şerbet dökülmelidir.