Dolandırılan Arda Turan’ın toplam zararı ortaya çıktı! Vay anam vay neler ödemiş neler… Türkiye şokta! Bu kadarına da pes
Geçtiğimiz günlerde 4 milyon dolar dolandırıldığı ortaya çıkan eski milli futbolcu Arda Turan’ın toplamda ne kadar dolandırıldığı ortaya çıktı.
Bankacı Seçil Erzan’a, 7.5 milyon dolar kaptıran Arda Turan’ın, bu kişi ile yaptığı yazışma ve konuşma kayıtları ortaya çıktı.
Buna göre Turan, ilk olarak Erzan’a 3 milyon doları elden verdi. Verdiği bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar ‘faiz geliri’ elde etti. Kısa sürede iyi bir gelir elde ettiğini düşünen Turan bu kez, galerici arkadaşı S. K.’den 4 milyon dolar borç para aldı ve Erzan’a yine elden verdi. Erzan’ın para talepleri devam edince Turan bu kez Eyüp Sütlüce’de bulunan arsasını 4 milyon dolara satarak Erzan’a verdi. Turan en son, Erzan’ın çalıştığı bankadan 33 milyon TL kredi çekerek bu kişiye dolar olarak verdi. Turan’ın toplam zararı 7 milyon 500 bin dolar. Son olarak 20 bin dolar parasının kaldığını söyleyen Turan'ın "Ben sana dünya para getirdim. Bütün servetim sendeydi. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim? Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldın." dediği öğrenildi.
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