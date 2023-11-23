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Medya Dolandırılan Arda Turan’ın toplam zararı ortaya çıktı! Vay anam vay neler ödemiş neler… Türkiye şokta! Bu kadarına da pes
Medya

Dolandırılan Arda Turan’ın toplam zararı ortaya çıktı! Vay anam vay neler ödemiş neler… Türkiye şokta! Bu kadarına da pes

Yeniakit Publisher
2023-11-23 11:18:00 -
Dolandırılan Arda Turan’ın toplam zararı ortaya çıktı! Vay anam vay neler ödemiş neler… Türkiye şokta! Bu kadarına da pes

Geçtiğimiz günlerde 4 milyon dolar dolandırıldığı ortaya çıkan eski milli futbolcu Arda Turan’ın toplamda ne kadar dolandırıldığı ortaya çıktı.

Bankacı Seçil Erzan’a, 7.5 milyon dolar kaptıran Arda Turan’ın, bu kişi ile yaptığı yazışma ve konuşma kayıtları ortaya çıktı.

Buna göre Turan, ilk olarak Erzan’a 3 milyon doları elden verdi. Verdiği bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar ‘faiz geliri’ elde etti. Kısa sürede iyi bir gelir elde ettiğini düşünen Turan bu kez, galerici arkadaşı S. K.’den 4 milyon dolar borç para aldı ve Erzan’a yine elden verdi. Erzan’ın para talepleri devam edince Turan bu kez Eyüp Sütlüce’de bulunan arsasını 4 milyon dolara satarak Erzan’a verdi. Turan en son, Erzan’ın çalıştığı bankadan 33 milyon TL kredi çekerek bu kişiye dolar olarak verdi. Turan’ın toplam zararı 7 milyon 500 bin dolar. Son olarak 20 bin dolar parasının kaldığını söyleyen Turan'ın "Ben sana dünya para getirdim. Bütün servetim sendeydi. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim? Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldın." dediği öğrenildi.

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Yorumlar

Albayrak

Aç gozlulugun sonu hakettinizi yaşıyorsunuz çoluk çocuğun riski diyorsun yüksek faiz kolay para cezbetti değil mi nankorsunuz milyonlarca dolar para zaten akıllı bı adamın bırak çağa colugunu 7 sulalesine yeter aç gözlü nankorler

Toshiba

Arsızlığın faturasını ödemişsin. Helal kazandın harama yöneldin. Fatura kesildi.
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