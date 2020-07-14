Dolandırıcılıkla çalkalanan FETÖ'de kopuşlar yaşanıyor

LONDRA (AA) - HASAN ESEN - Fetullahçı Terör Örgütü, (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, örgüt içi dolandırıcılıkla çalkalanıp güven bunalımı nedeniyle "kopuşlar" yaşarken, FETÖ'cü bir asker, darbenin talimatını bizzat elebaşı Fetullah Gülen'in verdiği itirafında bulundu.

Askeri darbe yapmaya kalkışan, adı kumpaslar, soru çalmalar, cinayetler, cinsel içerikli şantaj kasetleriyle anılan FETÖ'de, şimdi de üst düzey imamların karıştığı yolsuzluklar konuşuluyor.

Kapatılan Zaman gazetesi eski muhabiri Ahmet Dönmez'in "ABD'de cemaati karıştıran milyonlarca dolarlık iflas" başlığıyla kendi sitesinde yayımladığı yazıda, örgüt içi dolandırıcılık anlatıldı.

Yazıya göre, dolandırıcılıkta, 15 Temmuz'un hemen ardından Türkiye'den ABD'ye kaçan iş adamlarına yardımcı olunacağı iddiasıyla Atlanta'da kurulan Star Chain isimli şirket kullanıldı.

- FETÖ'nün üst düzey imamı dolandırıcılık tezgahını kurdu

Örgütün ABD'deki 5 bölge imamından biri olan Tahsin Gül kod adlı Ahmet Çiçek'in de aralarında bulunduğu FETÖ'nün Atlanta'daki üst düzey isimleri, Türkiye'den kaçanları bu şirkete yönlendiriyordu.

Elinde parası olan FETÖ üyesine, satın alınacak restoranın fiyatının 400 bin dolar olduğu, yarısının o, diğer yarısının da şirket tarafından ödeneceği söyleniyordu. Böylece örgüt üyesi iş adamı ile şirket, satın alınan restorana yarı yarıya ortak oluyordu. Ancak restoranın gerçek fiyatının 200 bin dolar olduğu ve FETÖ şirketinin neredeyse para ödemeden yüzde 50 hisseye sahip olduğu sonradan anlaşıldı.

- Dolandırılanlar, Pensilvanya'dan elleri boş döndü

Bu yolla en az 30 milyon dolarlık yolsuzluk yapılırken, şirkete Ahmet Çiçek ve örgütün Atlanta'daki iş adamları derneğinin başındaki Ömer Casurluk'un ortak olduğu ortaya çıkınca dolandırıldıklarını anlayanlar paralarını istedi. Ancak şirket iflasa giderek paraları ödemezken, tartışmalar elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'ya ulaştırıldı.

Yazıda bu konuda, "Fakat kime gitseler kapılar bir bir kapandı. Bir el sorumluları koruyordu." ifadesi yer aldı. Pensilvanya'dan bir sonuç elde edemeyen örgüt üyeleri ise mahkemeye gitti.

Ayrıca Ahmet Çiçek ve Ömer Casurluk'un kurduğu dolandırıcılık çetesinin, Türkiye'de tutuklu olan örgüt üyesi 2 iş adamının bir milyona yakın parasını da izinsiz kullanarak batırdığı iddia edildi.

- "Hakan Şükür, dolandırılan parasını tehditle aldı"

Sene başında yayımladığı videoda "Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım." diyerek başına gelenleri ifşa eden firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün tehditle parasını geri aldığı öne sürüldü.

Yusuf Tahsin adlı bir Twitter kullanıcısı, "Hakan Şükür'ün parasını verdiler sustu. Klasik Hakan Şükür. Akıllıca mızmızlık yapıp 'Konuşurum haa.' dedi ve parasını geri aldı." yorumunda bulundu.

- Örgüt, insan kaçakçılığı üzerinden komisyon alıyor

Sadece ABD'de değil Avrupa'da da zengin üyelerini ortak bulma, iş kurma ve yatırım yapma gibi vaatlerle kandıran FETÖ'de, darbenin ardından başlayan güven bunalımının artarak devam ettiği görülüyor.

Örgüt, kendi mensupları tarafından yurt dışına kaçmak isteyenlerden sahte pasaport için para alıp ortadan kaybolma, insan kaçakçılığı üzerinden komisyon alma, Yunanistan'a kaçan örgüt üyelerine evleri asıl bedellerinden daha pahalıya kiralama ve örgüt üyeleri arasında ayrımcılıkla da suçlanıyor.

- "Varın enginlerde neler olmuş siz düşünün"

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "eskikush" adlı takma ismi kullanan biri örgüt üyesi, "Tepelerde bunlar oluyorsa varın enginlerde neler olmuş siz düşünün." diye yazarken, Hasan Eren adlı bir kullanıcı, "Cemaat, Türkiye'de zaten bitti, bu haberde yazılanlar (dolandırıcılık) ve benzer konular da dünyada da bittiğini gösteriyor. Bu kervan buraya kadar yol alabildi demek ki." yorumunu yaptı.

Ahmet Başaran adlı başka biri de, "Anlayın artık cemaat denen bu yapı, sistematik olarak mensuplarını imha ediyor. Türkiye bitti, şimdi yurt dışı. Bunu göremeyenler başına gelene de ağlamasın." diye yazdı.

- "Hareket içinde baş gösteren kopuşlar"

ABD'de yaşayan ve kendini gazeteci olarak tanımlayan Fuat Baran adlı bir örgüt üyesi de internet sitesindeki yazısında "güven duygusunun yıkılmasının" kopuşlara neden olduğunu belirtti.

"Hareket içinde baş gösteren bu kopuşların", örgütün ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunun sinyallerini verdiği kaydedilen yazıda, ayrıca ayrılanlara karşı "aşağılayıcı, üstten bakan, kendini beğenmiş" bir dil kullanıldığı, "kaybedenlerden oldular, kaç paraya satıldın, ötede görüşürüz, gittiler iyi oldu, oh be kurtulduk." denildiği aktarıldı.

- Örgütte Akıncı'daki siviller soruluyor

15 Temmuz'un yıl dönümünde darbe girişimine karışan Adil Öksüz'ün yanı sıra Akıncı Üssünde bulunan örgüt üyeleri Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in rollerinin de yeniden gündeme geldiği görülüyor.

Örgüt, bugüne kadar bu konuda mensuplarına bir açıklama yapmazken, bu suskunluk suçun kabulü olarak değerlendiriliyor.

Kendilerini eski üyeler olarak tanımlananlarca kurulan munferit.net adresli internet sitesindeki bir yazıda, 15 Temmuz'da örgütün ve elebaşı Gülen'in rolü sorgulandı.

İsa Hafalır imzalı yazıda, 15 Temmuz kalkışmasının ana aktörlerinin örgütün kripto askerlerinin ve hususi imamlarının bir kısmı olarak göründüğünü belirtilerek, "Bunu anlayabilmek için Akıncı'dan çıkan 5 sivile bakmak yeterli." ifadesi kullanıldı.

- "Darbeyi Gülen'den direktif almadan yapmaları mümkün değil"

Adil Öksüz'ün Gülen'in "mollası" olduğuna dikkat çekilen yazıda, "Belki de 4 Kuvvet Komutanlığının ve TSK genelinin baş abileri olan bu 5 hususi imam, o gece Akıncı'da cemaatten askerleri koordine etmek için bulunuyordu. Gülen cemaatini azıcık tanıyan birisi bilir ki bunu Gülen'den izin veya direktif almadan yapmaları mümkün değildi." değerlendirmesi yapıldı.

Darbeye karışıp da yurt dışına kaçan FETÖ üyesi askerlerin anlatımlarına da yer verilen yazıda, örgütün darbeyi, "köprüden önceki son çıkış" olarak gördüğü, asıl tarihin 22 Temmuz olarak planlandığı ancak TSK'den ihraçların olacağının öğrenilmesi üzerine erkene alındığı ve tam planlama yapılamadığı aktarıldı.

- Askerin itirafı: Gülen faaliyetin yapılması talimatını veriyor

"Girişimde Ankara'da olan bir askerin" ise, bir ara darbenin iptal edilmesinin gündeme geldiğini ancak havacıların yapılmasında ısrar ettiğini belirterek, "Neticede ABD ile telefonla görüşülüyor, Gülen'e durum anlatılıyor. Gülen faaliyetin yapılması talimatını veriyor." dediği kaydedildi.